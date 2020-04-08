محاولة لاغتيال خالد عجوبة عضو لجان مقاومة الصحافة





كشف عضو لجان مقاومة الصحافة خالد عجوبة عن تفاصيل تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة وقال عجوبة لـ(الجريدة): تعرضت لاطلاق نار عقب تسجيلي لايفات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم بدأت تصلني تهديدات من ليبيا وتركيا عبر التلغرام ويتم مسحها فور قراءاتي لها، وكانوا باستمرار يهددوني ويطلبون مني الخروج من المنزل أو (بل أسرتي معي) فأصبحت أجلس باستمرار أمام باب منزلنا ، وأردف عندما تعرضت للمحاولة سمعت صوت فوق سطح المنزل ولما لم أعثر على شيء جلست أمامه وجاء أحد يمتطي موتر وضرب رصاصة علي ولكنها لم تصبني لأن المسافة بيني وبينه كانت بعيدة . ولفت الى ان من هددوه كانوا باستمرار يرددون عبارة ( ماذا تريد من الاسلاميين ).

وأكد عجوبة عدم تخوفه عقب نجاته من الاغتيال وأعلن عدم ثقته في الأجهزة الأمنية حتى يطلب منها توفير الحماية له واتهمها بالتراخي وجدد عزمه المضي قدما في فضح مخططات الكيزان ودك معاقلهم على حد قوله وأضاف (حق الشهداء ماجابوا كيف يأتوا بمن أراد قتلي؟)

وكانت (الجريدة) اجرت حواراً مع عجوبة نشر الاسبوع الماضي كشف فيه عن المستندات خاصة بالحركة الاسلامية ضبطتها لجان المقاومة بدار سوداتل ، وحوت المستندات معلومات أوضحت نوايا الاسلاميين ومخططاتهم لتخريب المؤسسات واجهاض الثورة.

الخرطوم : سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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