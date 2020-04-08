تكوين اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي





أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم قراراً بتشكيل لجنة قومية عليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي برئاسة سيادته وعضوية آخرين.

و تختص اللجنة بالرصد العاجل لإحتياجات الموسم الزراعي الصيفي المتعلقة بتأهيل البنى التحتية وتوفير مدخلات الإنتاج وغيرها لكافة القطاعات الزراعية، ووضع خطة لسد النقص في مدخلات الإنتاج والآليات قبل وقت كافٍ من إنطلاق الموسم الزراعي الصيفي وتحديد كيفية توفير الموارد اللازمة لوضع الخطة، بجانب إعداد خطة ترويج فعالة لاستقطاب واستيعاب جهود ومشاركات القطاعات المختلفة من جميع مكونات المجتمع السوداني والعمل على تنفيذها، فضلاً عن متابعة التحضير وسير العمليات الزراعية في جميع مراحلها حتى نهاية الموسم، والعمل على مراجعة السياسات والتشريعات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والتسويق والتصدير.

سونا

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