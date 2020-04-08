البرهان:لاتراجع عن حماية حدود السودان ولن نسمح بالتعدي على أراضينا





جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام لقوات الشعب المسلحة التأكيد على جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد وحراسة حدودها دون التراجع عن ذلك.

وقال لدى تفقده قوات الفرقة الثانية مشاة المرابطة في حماية الحدود الشرقية بعدد من المواقع قال: “هدفنا حماية أراضينا ومواطنينا على امتداد حدود السودان في كل مكان وهذا واجب القوات المسلحة المقدس الذي لن تفرط فيه أبدا”، وأضاف أن البلاد تمر بمرحلة تتطلب مشاركة الجميع لبناء السودان الوطن الآمن المستقر.

وأشاد رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بالروح المعنوية العالية والجاهزية التي تتمتع بها القوات.

هذا وتلقى سيادته والوفد المرافق له بقيادة الفرقة الثانية مشاة بحاضرة الولاية القضارف وقيادة اللواء السادس مشاة بدوكة تنويرا ضافيا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين إلى جانب المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال الدين عبد المجيد قسم السيد وعدد من قادة القوات المسلحة.

سونا

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