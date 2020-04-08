رئيس هيئة الجوازات يتفقد الإدارة العامة للسجل المدني





تفقد الفريق شرطة فيصل خلف الله علي رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني يرافقة اللواء شرطة داؤد إبراهيم حامد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة تفقدوا اليوم الإدارة العامة للسجل المدني وكان في استقبالهم اللواء شرطة الجيلي عثمان أرباب مدير الإدارة العامة للسجل المدني.

ووقف رئيس هيئة الجوازات على طرق عمل مركز البيانات، وقدم العميد عصام عباس أحمد مدير دائرة التقانه والمعلومات شرحا مفصلا على طريقة عمل مركز البيانات، كما التقى الوفد بمدراء الدوائر ومدراء مجمعات خدمات الجمهور ومدير السجل المدني ولاية الخرطوم وتلقى تنويرا تعريفيا عن الخدمات التي يقدمها السجل المدني للجمهور، ووجه بتقديم خدمة مميزة للمواطن، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقوة العاملة وتطوير وتحديث العمل، مثمنا جهود المدراء السابقين، مؤكدا حرصهم على تقديم خدمات ميسرة وسهلة للموطنين.

سونا

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