قانون يجرم الاعتداء على الكوادر الصحية والتهريب وتخزين السلع الاستراتيجية





عقد بالقصر الجمهوري الخميس الاجتماع المشترك بين مجلس الأمن والدفاع واللجنة العليا للطوارئ الصحية بحضور ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم في تصريح صحفي إن الاجتماع ناقش الاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية بالبلاد، مشيدا بالصبر والسلمية والالتزام المهني للكوادر الصحية بمدينة الضعين بشرق دارفور.

وأكد أن الاجتماع ناقش مسودة قانون وأضيفت لها ملاحظات مهمة فيما يلي تجريم الاعتداء على الكوادر الصحية وتخزين السلع الاستراتيجية والأدوية والتهريب وتوقيع العقوبة الرادعة في تلك القضايا، متوقعاً صدور القانون بصورته النهائية بعد إضافة تلك الملاحظات يوم السبت المقبل.

وأشار الوزير الى اكتشاف حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع عدد الإصابات إلى 15 حالة.

وأوضح وزير الصحة أن المصاب رجل في الأربعينيات قادم من دولة الإمارات العربية يوم 20 مارس أبلغ عن نفسه يوم 6 أبريل وتم فحصه وظهرت النتيجة اليوم وهو بحالة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية.

وناشد وزير الصحة المواطنين الذين قدموا معه بالطائرة والذين خالطوه الإبلاغ عن أنفسهم لإخضاعهم للإجراءات الصحية حرصا على سلامتهم.

ونبه الوزير إلى أن الحالة 15 تشير إلى انتشار محلي وليس مجتمعي وتمثل مرحلة مهمة تستدعي تدابير عاجلة.

وأشار إلى أن وزارته طرحت الإغلاق التام للبلاد أو على الأقل ولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع بعد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتوفير الطعام للأسر الفقيرة والآليات اللازمة لذلك، والاستثناءات للعمل فيما يلي بعض السلع الاستراتيجية بجانب إعطاء فرصة ثلاثة أيام للمواطنين للاستعداد لفترة الإغلاق.

الخرطوم 9-4-2020 (سونا)

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