إعفاء أعضاء بمجمع الفقه الإسلامي من بينهم عبد الحي والكاروري وأمين





بناءً على توصية وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، بإعادة تشكيل مجمع الفقه الإسلامي، تمّ أمس إبعاد عددٍ من رموز النظام السابق بالمجمع. وقال مفرح في صفحته على (فيسبوك) أمس، إنّه وَجَدَ (85%) من عضوية المجمع من أئمة الحركة الإسلامية وشيوخ الفكرة والتنظيم الذي صدرت منه الفتاوى التي تتعلّق بالشأن العام في شؤون الدولة، والتي كانت تتزيّا بزي المخادعة للنظام وسطوته، فأتت باهتةً وناقصةً وذات أجندة وغَرضٍ، وأضاف بأنّه كان لا بُدّ من تشكيل مجمع فقهي يحمل الأمانَة ويتحمّل تبعاتها، ويمثل كل ألوان الطيف الديني المُتسامح والمُتعايش والمُتنوِّع في السودان. وبحسب صحيفة الصيحة، أصدر مفرح، قراراً بإعفاء الأمين العام إبراهيم أحمد الشيخ الضرير والأعضاء والمشايخ “عبد الحي يوسف، محمد عثمان صالح، عبد الرحيم علي، عبد الجليل النذير الكاروري، إبراهيم نورين، أمين حسن عمر، رباب مصطفى أبو قصيصة، إبراهيم الكاروري، عبد الله عثمان، سليمان محمد كرم، خالد فايت حسب الله، مصطفى حسبو، أحمد علي عبد الله، محمد علي يوسف، ميرغني المزمل الفكي، المكاشفي طه الكباشي، محمد يس الشيخ إدريس، جلال الدين مراد، محمد إبراهيم محمد، عبد الحميد عصملي، حسن أبو عائشة، أحمد المجذوب أحمد، معاوية أحمد سيد أحمد، عبد الله حامد محمد خير، الرشيد حسن سيد، الحبر يوسف نور الدائم، الطيب الفاتح قريب الله، محمد إبراهيم محمد، عبد المنعم القوصي، علاء الدين الزاكي، الخضر علي إدريس، سليمان عثمان محمد وفاطمة عبد الرحمن.

الخرطوم(كوش نيوز)

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