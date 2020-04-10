السودان واثيوبيا يتفقان على التنسيق الكامل بين الجيشين لضبط الحدود





اتفق السودان واثيوبيا على التنسيق الكامل بين جيشي البلدين لضبط الحدود بينهما وحمايتها من الجرائم العابرة ذات الصلة بالتهريب والمخدرات بما يصب في مصلحة شعبي البلدين .

جاء ذلك خلال المباحثات العسكرية التى عقدت بين الجانبين مساء اليوم بوزارة الدفاع بالخرطوم حيث رأس الجانب السودانى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الاركان بينما رأس الجانب الاثيوبى الفريق اول ركن ادم محمد رئيس الاركان الاثيوبي .وقد تناولت المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية واحكام التنسيق في الملفات الأمنية والعسكرية ذات الصلة بالحدود .

وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في تصريحات صحفية أن الجانبان تناولا خلال المباحثات ضبط الحدود ومحاربة الجرائم العابرة لها مشيرا الى توصل الطرفان الى تفاهم كامل ومستديم لتأمين الحدود المشتركة .

وأشاد الحسين بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا الى أن زيارة الوفد الإثيوبي برئاسة رئيس الاركان ناقشت مجمل العلاقات خاصة في جوانبها العسكرية والأمنية .

كما أكد رئيس الاركان الاثيوبي أزلية العلاقات بين السودان واثيوبيا معربا عن سعي بلاده لاستدامة علاقات جيدة مع السودان .

وأضاف أن زيارته للبلاد بحثت تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية وناقشت سبل تنسيق الجهود المشتركة لحل كافة المشاكل والمعوقات التي تطرأ في الحدود .

وأبان أن الطرفين توصلا في المباحثات الى توافق شامل في مجمل القضايا مبينا أن ذلك سيسهم في توطيد العلاقات الثنائية.

واوضح رئيس الاركان الاثيوبي أن الطرفين توصلا ايضا الى نتائج ايجابية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بملف الحدود منوها الى تطرق الطرفان الى جائحة كرونا وكيفية التنسيق المشترك لمكافحتها وحماية الحدود .

سونا

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