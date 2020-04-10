حل والغاء تسجيل منظمة الدعوة الاسلامية في السودان

اعلنت لجنة ازالة التمكين يوم الجمعة حل والغاء تسجيل منظمة الدعوة الاسلامية ومصادرة ممتلكاتها لصالح وزارة المالية
واتخذت اللجنة مجموعة من القرارات الخاصة باستعادة مجموعة كبيرة من الاراضي السكنية والزراعية والاستثمارية الخاصة بثلاثة من رموز النظام المخلوع بلغت في مجملها 153 قطعة ارض داخل العاصمة القومية و ولاية الخرطوم.
الخرطوم 10-4-2020 (سونا)
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1 تعليق
دي منظمة دولية فيها عشرات الدول والسودان مقر فقط فيمكن طردها ويستحيل حلها لأن هذا سيسبب أزمة دبلوماسية كبرى، فهذا مثل أن يحل كمال شداد الفيفا.