البوشي: قانون هيئات الشباب والرياضة يحقق أهداف الثورة





أكدت المهندسة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة أن قانون هيئات الشباب والرياضة 2020 يحقق أهداف الثورة (حرية – سلام – عدالة) .

واستعرضت البوشي في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم أهم ملامح القانون المرتقب، المتمثل في فض النزاعات، وحماية الحكام، ووضع عقوبات رادعة للتواطؤ ووضع شروط لتسجيل الأندية الرياضية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأسيس مراكز وأكاديميات لاكتشاف المواهب، وحظر تعاطي المنشطات، ووضع شروط للاستثمار الرياضي، فضلا عن حقوق الشباب، وإنشاء برلمان شبابي يسهم في بناء الدولة وتسجيل شبكات شبابية .

وكشفت وزيرة الشباب والرياضة عن معوقات وتحديات تواجه الوزارة أبرزها شح الموارد المالية والكوادر المؤهلة، وعدم وضوح العلاقة بين الوزارة الاتحادية والولايات ، والظروف الصحية الطارئة التي علقت الكثير من الأنشطة، وأقرت الوزيرة بأن إغفال التركيز على الجانب الإعلامي خلق فجوة تم استخدامها بواسطة الإعلام المضاد ونشر الشائعات .

وفيما يتعلق بصندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، أشارت البوشي إلى تجميد صرف الصندوق وحل مجلس الإدارة ووقف كل الاستثمارات التي لا تتناسب مع أهداف الصندوق، بجانب تكوين لجنة لمراجعة الصندوق والعقودات الاستثمارية وملفات العاملين والأداء المالي، كما أشارت إلى إنهاء كل التعاقدات غير المطابقة لمعايير الخدمة المدنية ، مشيرة إلى إجراءات قانونية ستتخذ ضد المخالفات المالية .

ولفتت ولاء البوشي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعتبر أولى الوزارات في مواجهة الفساد قانونا بفتحها ملفات المدينة الرياضية وبطولة الأمم الإفريقية المحلية (الشان) ووكالة سفر وسياحة تتبع للوزارة ، فضلا عن أيلولة كل ممتلكات الاتحاد الوطني للشباب السوداني للوزارة وتشكيل لجنة مراجعة بين بنك السودان المركزي وإحدى مؤسسات الاتحاد .

سونا

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