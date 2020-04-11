الفريق اول هاشم عثمان الحسين ينفي امتلاكه ل٣٣ قطعة في السودان





نفي الفريق اول هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم ابان فترة الحزب المحلول لشبكة أهم واخر الاخبارية امتلاكه ل٣٣ قطعة ارض بجمهورية السودان ، واستنكر قرار لجنة إزالة التمكين الذي زعم باستحواذه عليها .

وذكر بأن هنالك خطأ في تشابه الأسماء الواردة لدي اللجنة وإذا كان هنالك دليلا واضحا بامتلاكه قطع الارض علي اللجنه تقديمه للقضاء موضحا بأن العرف في القانون المسائلة وليس المصادره واعفاء الجاني ، واعتبر قرار اللجنة بالسياسي وليس له بواقع الحقيقه.

ويذكر بأن الفريق اول هاشم عثمان الحسين تقلد عدة مناصب ابرزها مدير لمكاتب الرئيس ومدير عام لقوات الشرطة وآخرها واليا للخرطوم قبل اندلاع الثورة السودانيه واقتلاع نظام الانقاذ .

الخرطوم : شبكة أهم واخر الاخبارية

شارك الموضوع :





