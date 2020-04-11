بالفيديو.. السيادي والوزراء وقحت: تكوين لجنة طوارئ اقتصادية ومواجهة فلول النظام البائد





اتفق مجلس السيادة ومجلس الوزراء و قوئ الحرية والتغيير في بيان مشترك على العمل معا عقب اجتماع عقدوه السبت للاسراع في استكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الازمة المعيشية ومواجهة فلول النظام البائد.

الخرطوم 11-4-2020 ( سونا)

بيانا مشترك لمجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير يؤكدون فيه العمل معا لتحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة بيان مشترك لمجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير يؤكدون فيه العمل معا لتحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة#سونا #السودان Geplaatst door Sudan News Agency op Zaterdag 11 april 2020

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