بالفيديو مظاهرات الخرطوم تهتف: (كورونا ما بتقتل تقتل صفوف العيش)





خرجت يوم الأحد مظاهرات في الخرطوم إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في السودان رغم تداعيات كورونا ومن الهتافات (كورونا ما بتقتل تقتل صفوف العيش) جابوه فزع بقى لينا وجع، تسقط حكومة الجوع تسقط حكومة الذل.

وكتب عبد الرحمن عمسيب بحسب ما نقل عنه محرر النيلين يوم الأحد (سمحت حكومة التافهين بالتظاهر في ٦ أبريل .. في ذكرى الأنقلاب .. لكنها اليوم تعتقل أكثر من ٢٠ مواطنآ سودانيآ لأنهم خرجوا في موكب كبير ضدها ..

و لنفترض أن هولاء المواطنين تظاهروا ضدها فلتكتف بتفريق هذا التجمع بقنابل الغاز ..

لكن لم الأعتقال ؟

تقول لكم هذه الحكومة أن هنالك طوارئ صحية و تجمعات السودانيين ملء السمع و البصر .. صفوف الخبز و الغاز و الوقود تحكي ذلك ..

هل يقوم الفايروس بسؤالك عن سبب وقوفك في الصف فأن وجده صف خبز تركك و أن وجده صف أحتجاج أهلكك ؟!

لا شئ في السودان تغير منذ أعلان حالة الطوارئ هذه .. أولوية هذا الحشد الضوائق المعيشية .. و من ينتظر الموت بالجوع لن تخوفه كورونا ..

الحكومة ليست هي الجهة التي تحدد أولويات الناس .. اولويات الناس هي الخبز و الظل و الوقود) ..

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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