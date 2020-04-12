حمدوك ينعي المناضل الوطني فاروق ابوعيسى





نعى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك في رسالة للشعب السودانى ببالغ الحزن والاسى المناضل الوطني فاروق ابوعيسى الذي توفي اليوم.

وفيما يلى تورد (سونا) نص الرسالة :

ببالغ الحزن والاسى ينعي رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للشعب السوداني المناضل الوطني فاروق ابوعيسى والذي توفي اليوم.

ظل فاروق أبو عيسى أحد الرموز التاريخية للنضال من اجل الديمقراطية والتحرر الوطني وسيادة دولة الحقوق والقانون في السودان. ولم يتوقف عن العطاء والبذل طيلة حياته.

واجه الفقيد في مسيرته السياسية الاعتقال والملاحقات بصمود وشجاعة، وناضل في جبهات عديدة وعمل على تعرية النظام البائد سياسياً وقانونياً في كافة المحافل، وسيبقى في ذاكرة شعبنا رمزاً ملهما وعظيما.

رحم الله الأستاذ فاروق أبوعيسى بقدر ما قدم لشعبه ووطنه، وخالص العزاء والمواساة لأهله وذويه وأصدقائه الكثر ولكل من عرف فضله وطيب معشره.

سونا

شارك الموضوع :





