مناوي ينعى الاستاذ فاروق ابوعيسي





قدم رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي باسمه وباسم حركة تحرير السودان التعازى إلى أسرة الفقيد الاستاذ فاروق حسين احمد ابو عيسى الذى وافته المنية اليوم الأحد بالخرطوم.

وقال مناوي في بيان صحفي تحصلت (سونا) علي نسخة منه ” نعزّى كافة الشعب السودانى بهذا الفقد االجلل برحيل المناضل الاستاذ فاروق ابو عيسى، السودان فقد رمزاً من رموز الوطنية وفارساً صنديداً نذر حياته لخدمة الوطن وكان مثالاً يحتذى به فى المواقف الصلبة وفى التصدى للقضايا الوطنية” وأضاف ان الفقيد قد عمل معنا بكل إخلاص وتفانٍ فى كل المواقف الوطنية التى كنا معه سوأء كان فى اسمرا او فى محطات نداء السودان.

وقال “اننا نترحم علي فقيد الوطن الاستاذ فاروق ابو عيسى ونسال الله ان يرحمه رحمة واسعة ويدخله الجنة مع الصديقين والشهداء” .

وكرر خالص التعازى لأسرته الكريمة ولزملائه فى تحالف قوى الإجماع الوطنى ولكافة الشعب السودانى.

سونا

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