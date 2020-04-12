رئيس مجلس الوزراء السوداني يصدر أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2020

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك الأحد أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م بمنع التعدي على الكوادر الطبية والصحية والمساعدة لهم أو إتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل أو تهريب الأشخاص عبر الحدود أو احتكار الغذاء أو الدواء أو مخالفة حظر التجوال ، وفرض الأمر غرامات مالية علي المخالفين.
وأوردت (وكالة السودان للأنباء) نص الأمر:
أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2020م
عملا بأحكام المادة 41 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩م ،مقروءة مع قرار مجلس السيادة رقم (225) بسبب جائحة كرونا، مقروءة مع أحكام المادة 8 (1) من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، أصدر مجلس الوزراء بعد التشاور مع المجلس السيادي الأمر الآتي نصه:
اسم الأمر وبدء العمل به
1- يسمى هذا الأمر أمر طوارئ رقم (1) لسنة 2020 ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
2- تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا الأمر نفس المعاني الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
الجرائم والمخالفات
3- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون، يعد مرتكبا جريمة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م من يرتكب أيا من الأفعال الآتية:
(أ) التعدي على الكوادر الطبية والصحية والكوادر المساعدة لهم أثناء تأديتهم عملهم.
(ب) إتلاف المنشآت أو المؤسسات الصحية أو الطبية أو مراكز العزل.
(ت) تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية.
(ث) احتكار الغذاء أو الدواء أو زيادة أسعارهما.
(ج)نشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة بما في ذلك الإشاعات عبر أي من وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.
(د) مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم قرار الاستشفاء الإلزامي أو رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم.
(ه) الامتناع عن تنفيذ الحجر الصحي أو منع تسليم المصابين أو المشتبه بإصابتهم أو إخفاء أي معلومات بشأن المريض أو المشتبه بإصابته.
(و) عدم الإلتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة أو الأندية أو المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة أو المنتزهات أو الملاهي أو المقاهي أو صالات المناسبات وأي أماكن أخرى تحددها الجهات المختصة وتطلب إغلاقها.
(ر) التواجد في الأماكن العامه أو التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.
(ح)عدم مراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة.
(ط) تجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم على متن المركبة.
(ى) مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الخارج أو الدول من الخارج أو الدول الموبوءة.
(ك) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.
(م) الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مبان مؤقتة أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخرى يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة.
(ن) الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لأطقم السفن أو الطائرات ونحوهم.
(س) الخروج أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.
(ع) مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة.
(ف) التردد على المنشآت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضى دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.
(ص) رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.
4- على الشرطة تسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.
5- للشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة، ودون المساس بعمومية ذلك يجوز للشرطة:
(أ) إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة.
(ب) حجز المركبات.
(ج)حجز الأشخاص.
(د) القبض على الأشخاص.
(ه)اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.
6- على الرغم مما هو وارد بنص المادة (7) من قانون الطوارئ والسلامة لسنة 1997وفي حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات على المخالفين وفق الجدول المرفق بهذا الأمر.
المخالفة والتسوية المالية:
1/ عدم الفحص الطبي الغرامة 10 آلاف جنيه.
2/ عدم الخضوع للعزل الغرامة 20 ألف جنيه.
3/ عدم الخضوع للحجر الصحي الغرامة 5 آلاف جنيه.
4/ مخالفة الأوامر الطبية المختلفة الغرامة 10 آلاف جنيه.
5/ التجوال بالمخالفة للحظر بالسيارة أو راجلا الغرامة 5 آلاف جنيه.
6/ التجمعات في الأعراس والمآتم الغرامة 5 آلاف جنيه.
7/ تشغيل أندية المشاهدة والألعاب وصالات الأفراح الغرامة 10 آلاف جنيه.
8/ اقامة الندوات والاحتفالات والمؤتمرات – ورش العمل للمنظم والمشارك الغرامة 5 آلاف جنيه.
9/ عدم التزام مقدمي الخدمات ومنافذ البيع بالإرشادات الصحية والوقائية (التعليم – لبس القفازات – الكمامات) وذلك في حالة السماح لهم بمزاولة أعمالهم الغرامة 5 آلاف جنيه.
10/ السفر بالمواصلات العامة بين الولايات لمالك البص والسائق والمساعد والراكب الغرامة 5 آلاف جنيه.
11/ زيادة ركاب مواصلات النقل العام عن العدد المحدد للمركبة (السائق والمساعد وكل مواطن مخالف) غرامة 5 آلاف جنيه.
12/ مخالفة أوامر ومنشورات وزارة الأوقاف الإسلامية الغرامة 5 آلاف جنيه.
13/ مخالفة أوامر ومنشورات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الغرامة 5 آلاف جنيه.
14/ أماكن الشيشة الغرامة 5 آلاف جنيه.
15/ التجمع في الأندية الاجتماعية والرياضية الغرامة 5 آلاف جنيه.
16/ فتح الأندية الاجتماعية والرياضية الغرامة 10 آلاف جنيه.
17/ التجمع في أماكن بيع الشاي والقهوة للبائع والمستهلك الغرامة 5 آلاف جنيه.
18/ التجمعات على ضفاف النيل الغرامة 5 آلاف جنيه.
19/ التجمع أمام المستشفيات الغرامة 5 آلاف جنيه.
20/ مخالفة أي أمر صادر من السلطة المختصة الغرامة 5 آلاف جنيه.
3 تعليقات
كرونا تعيد عهد الديكتاتويه جاتهم سبب من السما عشان يفرضو دكتاتوريات جديده وتصلط وتحكم في الناس وادعو الشعب السوداني الحر عدم قبول مثل هذه الطرهات لكي لا تكون استفتاحيه لاجرائات اخرى لاستعباد الشعوب
داء كلام تمام بس المفروض تكون الغرامات كبيرة جدا وخاصة للذين يخالفون. وفي شي مهم جدا كنت اتمنى ان يكون من ضمن القرارات وهم الذين يهربون السلع والذهب والعملات والغاز والأدوية والآثار هولاء المفروض تكون العقوبة أشد الحبس خمسين عاما مع الغرامة لأن هولاء خونة والخاين وطنه يعدم وكم تضرر السودان من التهريب. كل خير السودان في دول الجوار ويصدروه باسم دولهم ما باسم السودان وأي واحد يصدر إناث بقر أو غنم أو جمال أو ضان يعاقب أيضا بالحبس عشرين سنة مع الغرامة المناسبة وأي واحد يفسد أو يسرق مال الشعب او يضر بالاقتصاد او بالدولة او بسمعتها او بالفتنة بين شعبها يسجن ثمانون عاما مع المنع من الكتابة اذا كان صحفي او مزيع أو حزبي أو من الحكام أو من المواطنين المتحدثين في منصات شبكات التواصل الاجتماعي .وأي واحد يحتكر سلعة أو يخذن سلعة يعاقب بالسجن مع الغرامة والمصادرة. ايوه لازم تكون قوي شجاع والله البلد دي لو ماعملت ليها كده بتضيع المجرمون فيها كثيرون جدا اضرب بقوة لا تأخذك رأفة بالفاسدين ويجب منع أي إنسان أو وكالة المتاجرة في العملات ومن يتاجر في العملات باعتباره خاين ومخرب للاقتصاد البلاد يجب أن يعاقب ويحأم وتصادر أمواله وغير في حالة عدم الدفع تذداد سنين السجن مع الأشغال الشاقة وكذلك الذين يقطعون الغابات أو يخربون المرافق العامة والخاصة ايضا يعاقبون كما يعاقب تاجر العملات على اعتباره مخرب أيضا الذين يرمون الأوساخ في الشارع العام وفي مجاري مياه الأمطار وليا الذين يدخنون في المرافق العامة والمركبات العامة والتاكسي والذين يستغلون الناس والذين يستخرجون الشهادات أو يقدمون أي تسهيلات بالفلسفة أيضا يعاقبون والذين يتحرشون بالفتيات والنساء أيضا يعاقبون بالسجن والغرامة وأيضا الذين يتعدوا على الطفولة والمسنين والأطباء والمدرسين والمدراء والبوليس والجيش أيضا يعاقبون بالسجن والغرامة واصاحب العمل الذين يشغلون الأجانب. والذين يسكنون وياجرون للأجانب الداخلين للبلاد بطرق غير شرعية يحاكمون ويصادر المنزل وصاحب العمل يصادر عمله لصالح الدولة ويسجن.يجب أن يكون الللاجيين في مخيمات اللجوا بعيدا عن المدن ويمنع أي لأي من التواجد في المدن ويمنع أي اجنبي داخل بطريق غير شرعي يسجن ويرحل لبلده والترحيل على حساب الأمم المتحدة أما الذين دخلوا بطرق شرعية يمنع العمل إلا في وظائف لم تكون موجودة عند السودانيين أو أن يشتغل في مزارع الدواجن ومزارع الألبان ومزارع الخضر والفاكهة أو في شركات النظافة ويمنع منعا باتا الأجنبي وان دخل بطرق شرعي من التملك ويمنع سياقة التاكسي والركشات والحافلات ومزاولة مهنة التجارة وغيرها وأي اجنبي دخل البلاد بطريق شرعي يجب عليه أن بعمل إقامة وتجدد كل ثلاثة سنة ويدفع لخزينة الدولة مايعادل الف دولار أمريكي وتجدد كل ستة سنوات ويدفع رسوم التجديد للدولة ميعادل ميتين دولار امريكي أما العلاج لا يسمح للاحتياجات العلاج في المستشفيات الحكومية فقط المراكز الصحية أما التعليم لأطفاله فق حتى المرحلة المتوسطة أما الثانوي ممكن يدرسهم في مدارس حكومية بس يدفع كل سنة للمدرسة مايعادل بالدولار الأمريكي حوالي خمسمية دولار كل سنة .أما الجامعاتإذا يرغب أن يدرس أولاده في المدارس الحكومية يدفع للكليات النظرية الف دولار سنويا أما الكليات العلمية ألفين دولار سنويا.داء المفروض يحصل واتمنى يحصل ويكون عندنا حرس حدود نملة ماتدخل بلدنا عاملة مفتوجة كل من هب ودب صار سوداني وهي حاملة عب ثقيل جدا أكبر بلد في العالم شايلة أجانب وأغلبهم دخلوا بطرق غير شرعية لأن مافي حرس حدود مثل كل الدول مليون اريتري واثيوبي هل أنت السوداني تستطيع أن تبقى يوما واحد في إثيوبيا رغم انك داخل بطرق شرعية وعند فذا والله مايخلوك تبقى ساعة اذا فذتك وزيارتك خلصت دي إثيوبيا مالك مصر عشان كده نحن دايرين نحس عندنا بلد مثل البلدان كفاية إهمال وكفاية طيبة وكفاية بلادة وغباء البشير المنعول كان يقول السودان أفريقيا مصغرة فتحوا البلاد للبسوى وما يسوى عشان كده تغيرت الخارطة الديمغرافية كمية كبيرة من قبابل أفريقيا صارت محسوبة علينا انا عارف في ناس سوف يجوا ويقولو لي انت عنصري أمثال تراجي العنصرية.بعدين يا حمدوك أي شي للكيذان الغيه وغير اسمه على طول مثل جامعة أفريقيا يجب تأمينها وتسميتها بجامعة سوبا لانها تقع في سوبا وكذلك حي الإنقاذ لابد أن يتم تبديل اسمه لحي بعانخي أو ترهاقا وحتى الفرق القومية لابد أن يتغير الشعار لشعار جديد مستمد من روح الثورة لأن شعار البشير الأحمر كله هزايم وفضائح. وساحة جاكسون لابد أن يتم تغيرها لساحة العدل والمساواة أو ساحة شهداء ديسمبروك نريد تغير حقيقية نريد إبداع ونهضة وفن وهندسة وحضارة وجمال ونظافة ورقي وتحضر ورفاهية وعيش رغد وأمن ورخاء ودين وتسامح وحب ووطنية وترابط شعبي واسري ومجتمعي وعمل وتفاني وإخلاص وابتكار واكتشاف وثقافة وأعلام وسينما وإنتاج درامي وثقافي كبير
داء كلام تمام بس المفروض تكون الغرامات كبيرة جدا وخاصة للذين يخالفون. وفي شي مهم جدا كنت اتمنى ان يكون من ضمن القرارات قرارات ضد الذين يهربون السلع والذهب والعملات والغاز والأدوية والآثار هولاء المفروض تكون العقوبة أشد الحبس خمسين عاما مع الغرامة لأن هولاء خونة والخاين وطنه يعدم وكم تضرر السودان من التهريب. كل خير السودان في دول الجوار ويصدروه باسم دولهم ما باسم السودان وأي واحد يصدر إناث بقر أو غنم أو جمال أو ضان يعاقب أيضا بالحبس عشرين سنة مع الغرامة المناسبة وأي واحد يفسد أو يسرق مال الشعب او يضر بالاقتصاد او بالدولة او بسمعتها او بالفتنة بين شعبها يسجن ثمانون عاما مع المنع من الكتابة اذا كان صحفي او مزيع أو حزبي أو من الحكام أو من المواطنين أو من المتحدثين في منصات شبكات التواصل الاجتماعي .وأي واحد يحتكر سلعة أو يخذن سلعة يعاقب بالسجن مع الغرامة والمصادرة. ايوه لازم تكون قوي و شجاع ياحمدوك والله البلد دي لو ماعملت ليها كده بتضيع المجرمون فيها كثيرون جدا اضرب بقوة لا تأخذك رأفة بالفاسدين ويجب منع أي إنسان أو وكالة المتاجرة في العملات ومن يتاجر في العملات باعتباره خاين ومخرب للاقتصاد البلاد يجب أن يعاقب ويغرم وتصادر أمواله و في حالة عدم الدفع تذداد سنين السجن مع الأشغال الشاقة. وكذلك الذين يقطعون الغابات أو يخربون المرافق العامة والخاصة ايضا يعاقبون كما يعاقب تاجر العملات على اعتباره مخرب . أيضا الذين يرمون الأوساخ في الشارع العام وفي مجاري مياه الأمطار . وايضا الذين يدخنون في المرافق العامة والمركبات العامة والتاكسي .والذين يستغلون الناس والذين يستخرجون الشهادات أو يقدمون أي تسهيلات بالرشوة أيضا يعاقبون .والذين يتحرشون بالفتيات والنساء أيضا يعاقبون بالسجن والغرامة وأيضا الذين يتعدوا على الطفولة والمسنين والأطباء والمدرسين والمدراء والبوليس والجيش أيضا يعاقبون بالسجن والغرامة والذين يسرقون المنازل والمحلات ويكسرون المحلات التجارية أيضا يعاقبون .وكذلك اصاحب العمل الذين يشغلون الأجانب وخاصة الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية . والذين يسكنون وياجرون للأجانب الداخلين للبلاد بطرق غير شرعية يحاكمون ويصادر المنزل وصاحب العمل يصادر عمله لصالح الدولة ويسجن.يجب أن يكون الللاجيين في مخيمات اللجوا بعيدا عن المدن ويمنع أي لأجي من التواجد في المدن أي اجنبي داخل بطريق غير شرعي يسجن ويرحل لبلده والترحيل على حساب الأمم المتحدة أما الذين دخلوا بطرق شرعية يمنع العمل إلا في وظائف لم تكون موجودة عند السودانيين فقط يسمح لهم بالعمل في مزارع الدواجن ومزارع الألبان ومزارع الخضر والفاكهة أو في شركات النظافة ويمنع منعا باتا الأجنبي وان دخل بطرق شرعي من التملك ومن سياقة التاكسي والركشات والحافلات ومزاولة مهنة التجارة وغيرها .وأي اجنبي دخل البلاد بطريق شرعي يجب عليه أن بعمل إقامة وتجدد كل ثلاثة سنة ويدفع لخزينة الدولة مايعادل الف دولار أمريكي وتجدد كل ثلاثة سنوات ويدفع رسوم التجديد للدولة ميعادل ميتين دولار امريكي أما العلاج لا يسمح له العلاج في المستشفيات الحكومية ممكن فقط في المراكز الصحية مع دفع رسوم بسيطة أو المستشفيات الخاصة. أما التعليم لأطفاله فقط يسمح له بتعليم أبناءه حتى المرحلة المتوسطة فقط أما الثانوي ممكن يدرسهم في مدارس حكومية بس يدفع كل سنة للمدرسة مايعادل بالدولار الأمريكي حوالي 250 دولار كل سنة على كل طفل .أما الجامعات اذا رغب ان يدرس أولاده في المدارس الحكومية يدفع للكليات النظرية الف دولار سنويا للطالب الواحد أما الكليات العلمية ألفين دولار سنويا للطالب الواحد إذا ماعجبه الله معاه مسلمة .داء المفروض يحصل واتمنى يحصل ويكون عندنا حرس حدود نملة ماتدخل بلدنا عاملة مفتوجة كل من هب ودب صار سوداني وهي حاملة عب ثقيل جدا أكبر بلد في العالم شايلة أجانب وأغلبهم دخلوا بطرق غير شرعية لأن مافي حرس حدود مثل كل الدول.معقولة دي مليون تشادي مليون اثيوبي مليون اريتري مليون نيحيري مليون صومالي مليون انغولي وغيرهم كثير من نيجيريا وسوريا وفلسطين اذا أنت السوداني هل تستطيع أن تبقى يوما واحد في إثيوبيا ؟ رغم انك داخل بطرق شرعية ؟ وعندك فذا والله مايخلوك تبقى ساعة اذا فذتك وزيارتك خلصت .
دي إثيوبيا ماباك مصر . عشان كده نحن دايرين نحس عندنا بلد مثل البلدان كفاية إهمال وكفاية طيبة وكفاية بلادة وغباء البشير المنعول كان يقول السودان أفريقيا مصغرة فتحوا البلاد للبسوى وما يسوى عشان كده تغيرت الخارطة الديمغرافية كمية كبيرة من قبابل أفريقيا صارت محسوبة علينا انا عارف في ناس سوف يجوا ويقولو لي انت عنصري أمثال تراجي العنصرية.بعدين يا حمدوك أي شي للكيذان الغيه وغير اسمه على طول مثل جامعة أفريقيا يجب تأمينها وتسميتها بجامعة سوبا لانها تقع في سوبا وكذلك حي الإنقاذ لابد أن يتم تبديل اسمه لحي بعانخي أو ترهاقا وحتى الفرق القومية لابد أن يتغير الشعار لشعار جديد مستمد من روح الثورة لأن شعار البشير الأحمر كله هزايم وفضائح. وساحة جاكسون لابد أن يتم تغيرها لساحة العدل والمساواة أو ساحة شهداء ديسمبر نريد تغير حقيقي نريد إبداع ونهضة وفن وهندسة وحضارة وجمال ونظافة ورقي وتحضر ورفاهية وعيش رغد وأمن ورخاء ودين وتسامح وحب ووطنية وترابط شعبي واسري ومجتمعي وعمل وتفاني وإخلاص وابتكار واكتشاف وثقافة