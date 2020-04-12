تعرف على أول ردة فعل لـ الناشط “عثمان ذو النون” بعد إصدار أمر القبض عليه





قال الناشط “عثمان ذو النون” في أول ردة فعل على أمر القبض الذي صدر بحقه اليوم: : علمت أن هناك أمر قبض صدر في حقي ولا أعلم الأسباب بعد، متسائلاً: كيف يصدر الأمر دون رفع حصانة المحاماة.

مضيفاً: أريد معرفة دائرة الإختصاص لتسليم نفسي فوراً ومعرفة الأسباب ومن وراء الأمر، العندو الأكيدة يورينا”.

وعاد ليكتب منشور آخر على صفحته ب فيسبوك قائلاً: كده الواحد اطمأن انو مؤثر، وخطر ، طالما في إستهداف وترصد وتصيد أخطاء.

لن يتم القبض علي حتى انتهي من اشيائي المهمة، ثم أقوم بتسليم نفسي، ربما غدا صباحا .. أو بعده .. كيفما يحكم المزاج ( رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ).

وكانت نيابة المعلوماتية قد أصدرت أمر قبض يوم الأحد، على الناشط الاسفيري عثمان ذوالنون، ووضعه بحراسة الشرطة الى حين صدور قرار آخر بشأنه.

الخرطوم : السوداني الإلكترونية

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