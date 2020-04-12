بالفيديو.. حمدوك: ما عاجبنا صفوف الرغيف والبنزين

قدم الإعلامي أيمن في برنامجه (أيمن شو) على يوتيوب حلقة تجمع بين الدراما والحوار كان ضيفها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وأجاب على عدد من الأسئلة الساخنة.
وقال حمدوك أنه جاء رئيساً للوزراء إستجابة لرغبة هذا الشعب العظيم، وأضاف (جيت لخدمة شعبي) وحول معالجة أزمة البنزين وصفوف العيش والأزمات في البلد، قال حمدوك بحسب مشاهدة كوش نيوز للفيديو المرفق (ما عاجبنا صفوف الرغيف والبنزين).
الخرطوم (كوش نيوز)
هااااام و عاااااجل 🔥🔥 لقاء ايمن شو مع الدكتور عبدالله حمدوك.. . . مونتاج وإخراج : Ayman show تصوير : Kinsey الحبوبة :Sharara
Geplaatst door Ayman show op Zaterdag 11 april 2020
تعليقات فيسبوك
2 تعليقان
والله يا حمدوك ما عندك موضوع فانت لا تليق هذا الكرسي ولا هذا المنصب فاشرف لك ان تستقيل فيقيني انك لا توفق ابدا وانتم تحاربون الاسلام باسم محاربة الكيزان فاجبني يا سيادة رئيس وزراء حكومة ليست موجوده في بلاد اوشكت ان تكون ايضا غير موجوده اجبني كيف توفق وحكومتك المدنيه تدعو الي الفجور واللواط والتبرج والسفور في بلد ١٠٠٪ من اهله مسلمون ؟
كووولنا ما عاجبنا
لكن ليس في يدنا معالجة المشكلة
أنت تحملت الأمانة ، فقم بأدائها وإلا ستقف بين يدي الخالق ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وتسأل عن أربعين مليون لمَ لم توفر لهم حاجاتهم
وخلي تنفعك وقتها…. قحطوط القحاطيط ، البدون تخطيط