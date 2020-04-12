بالفيديو.. حمدوك: ما عاجبنا صفوف الرغيف والبنزين





قدم الإعلامي أيمن في برنامجه (أيمن شو) على يوتيوب حلقة تجمع بين الدراما والحوار كان ضيفها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وأجاب على عدد من الأسئلة الساخنة.

وقال حمدوك أنه جاء رئيساً للوزراء إستجابة لرغبة هذا الشعب العظيم، وأضاف (جيت لخدمة شعبي) وحول معالجة أزمة البنزين وصفوف العيش والأزمات في البلد، قال حمدوك بحسب مشاهدة كوش نيوز للفيديو المرفق (ما عاجبنا صفوف الرغيف والبنزين).

الخرطوم (كوش نيوز)

هااااام و عاااااجل 🔥🔥 لقاء ايمن شو مع الدكتور عبدالله حمدوك.. . . مونتاج وإخراج : Ayman show تصوير : Kinsey الحبوبة :Sharara Geplaatst door Ayman show op Zaterdag 11 april 2020

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