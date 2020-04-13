الجيش الأثيوبي يتوغل داخل الأراضي السودانية و “البرهان” يرد بمذكرة مطالب !





كشفت تقارير صحفية ، عن توغل الجيش الأثيوبي داخل الأراضي السودانية في مناطق حدودية بين البلدين .

ووفقا لما نشرته صحيفة “التيار” السودانية ، فقد انتشرت القوات الأثيوبية بعمق تراح بين 4 إلى 15 كيلو متر في مناطق مختلفة ، وشرعت بتقديم بعض الخدمات للمواطنين السودانيين.

فيما سلم الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ، لرئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الفريق أول آدم محمد عدة مطالب للحكومة الإثيوبية بينها انسحاب القوات الإثيوبية من بعض المناطق الحدودية السودانية

وتضمنت المطالب السودانية ، تحديد موعد للتفاوض حول عملية ترسيم الحدود بين البلدين، مع البدء في وضع علامات في المناطق الحدودية.

وتضمنت ضرورة الإسراع في تحديد موعد للاتفاق على نشر قوات مشتركة من الجيش الإثيوبي والسوداني على الحدود. وتحديد عددها، ومهامها وموعد نشرها.

صحيفة المرصد

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