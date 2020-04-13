عوض النور : وزير العدل أبدى رأياً غير محايد ولا يحق له النظر في أي استئناف

قال وزير العدل الأسبق عوض الحسن النور، إنه لا يجوز لوزير العدل الحالي نصر الدين عبدالباري المشاركة في نظر أي استئناف وفقاً لأخلاقيات المهن العدلية، بعد أن أبدى الوزير عبدالباري رأياً (غير محايد) ويعبر عن عدم استقلاليته وقال النور في رسالة للوزير :” وزير العدل بموجب القانون من يطمئن إليه كل فرد في المجتمع بسعيه لتطبيق المحاكمة العادلة ” .
ويجيء رد النور في تغريدة لوزير العدل أكد خلالها أن قرارات لجنة التمكين لاسترداد أموال الشعب وليس مصادرة أملاك خاصة ونسبت له عبارة (من القادة اللصوص) وقال إنهم يستندون على اتفاقية الأمم المتحدة . وقال النور في رده على ذلك :” اطلعت علي الاتفاقية كاملة لم تنص على إجراءات إدارية بل على تجريم أفعال الفساد والآلية الوطنية والقضاء والنيابة وحماية الشهود والمبلغين أما ما قمتم به فهو سيدي قلع” .
صحيفة السوداني
تعليقات فيسبوك
2 تعليقان
وهل يا ترى وزيركم يا كيزان أنصف المظلومين في فترة حكم الكيزان…. هل رد الحقوق إلى أهلها… هل وقف مع الحق ولم يلوي عنق الحقيقة….
كم من نساء كبار سن مظلومات ولم تأخذ بحقهن ياكوز
كم من ظلم وقع على البلاد ولم تحرك ساكن
فعلا قادة لصوص وزير العدل لم يستحدث شيء جديد أو يسوق تهم على قادة الإنقاذ بل هي حقيقة والله ثم والله حتى الطفل الرضيع عارف انكم حراميه كلاب اولاد كلاب ما بتخافوا من الله
مجرمين حرب… تهمكم مصلحتكم الشخصية فقط…. الله لا غزة فيكم بركة…
زناة نهار رمضان الكلاب لعنة الله على كل كوز معفن وحرامي وكلب وابن كلب
لمن تدق الأجراس ؟
يا مولانا هذه ثلة ابتلينا بها ، ولا واحد منهم عارف حاجة في أي حاجة
خراف عائرة لا تدري إلى أين تتجه