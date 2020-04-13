عوض النور : وزير العدل أبدى رأياً غير محايد ولا يحق له النظر في أي استئناف





قال وزير العدل الأسبق عوض الحسن النور، إنه لا يجوز لوزير العدل الحالي نصر الدين عبدالباري المشاركة في نظر أي استئناف وفقاً لأخلاقيات المهن العدلية، بعد أن أبدى الوزير عبدالباري رأياً (غير محايد) ويعبر عن عدم استقلاليته وقال النور في رسالة للوزير :” وزير العدل بموجب القانون من يطمئن إليه كل فرد في المجتمع بسعيه لتطبيق المحاكمة العادلة ” .

ويجيء رد النور في تغريدة لوزير العدل أكد خلالها أن قرارات لجنة التمكين لاسترداد أموال الشعب وليس مصادرة أملاك خاصة ونسبت له عبارة (من القادة اللصوص) وقال إنهم يستندون على اتفاقية الأمم المتحدة . وقال النور في رده على ذلك :” اطلعت علي الاتفاقية كاملة لم تنص على إجراءات إدارية بل على تجريم أفعال الفساد والآلية الوطنية والقضاء والنيابة وحماية الشهود والمبلغين أما ما قمتم به فهو سيدي قلع” .

صحيفة السوداني

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