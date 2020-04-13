تهريب سودانيين من مصر إلى البلاد عبر إثيوبيا





كشف مصدر عن تهريب بعض السودانيين العالقين في مصر إلى السودان عبر إثيوبيا عن طريق بري بولاية القضارف على متن عربات بكاسي وبعد دفع 25 ألف جنيه قيمة كلفة التهريب. وذكر المصدر أن عملية التهريب تتم عن طريق متخصصين في تهريب البشر ويتحركون بحرية مطلقة داخل الحدود الإثيوبية – السودانية، وذكر أيضاً ان عملية التهريب تتم بتنسيق مع حرسي الحدود من الدولتين.

وقال المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن بعض الذين يرغبون في نقلهم إلى السودان بصورة عاجلة سيدفعون أكثر بحجة أن السودان سيعلن الحظر الشامل قريباً وتوقع أن تصل كلفة تهريب الفرد الواحد إلى 30 الف جنيه.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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