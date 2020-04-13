السودان يعلن 10 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها حالة وفاة وفرض حظر تجوال في الخرطوم





اعلن وزير الصحة السوداني يوم الإثنين تسجيل عشرة حالات اصابة بفيروس كورونا جديدة من ضمنها حالة وفاة واحدة خارج ولاية الخرطوم ليرتفع عدد الحالات المؤكدة ل ٢٩ حالة.

من جهته اعلن وزير الإعلام بداية فرض حظر التجوال الكامل (٢٤ ساعة) في ولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع؛ ابتداء من السبت المقبل؛ في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا كوفيد19..

سونا

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