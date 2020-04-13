السودان يعلن 10 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها حالة وفاة وفرض حظر تجوال في الخرطوم

اعلن وزير الصحة السوداني يوم الإثنين تسجيل عشرة حالات اصابة بفيروس كورونا جديدة من ضمنها حالة وفاة واحدة خارج ولاية الخرطوم ليرتفع عدد الحالات المؤكدة ل ٢٩ حالة.
من جهته اعلن وزير الإعلام بداية فرض حظر التجوال الكامل (٢٤ ساعة) في ولاية الخرطوم لمدة 3 أسابيع؛ ابتداء من السبت المقبل؛ في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا كوفيد19..
سونا
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2 تعليقان
له الرحمه.
كورونا أصبح سبب مناسب تسير تحته عمليات النهب و التهريب.
لسه البواخر ما انتهت من عملية شحن القمح و البترول و الضأن السوداني!؟!
هذه نتائج اقتسام الثروة و السلطه سرقه بعين قوية و بلا حياء تهريب عدييييببببل!.
يضحكون على الشعب المسكين بأن البواخر رجعت و هي محملة بالوقود لأن الدولة عاجزة عن الدفع!!!
بالله عليكم في استهبال و استخفاف بعقول الشعب أكثر من….!!!!! ؟
معقولة بؤاخر تأتي محملة بالوقود و تنتظر ثم ترجع هكذا!بدون فائدة!؟
نفهم بأن ميناء البلد عبارة عن دخوليه هوامل مجانية للبواخر و العبارات!؟!!!!؟
أو ربما الجهات التي تمتلك البواخر مزاجها أن تتبرع لتجار الوقود برحلة سياحية مجانية لمنتجاتهم و هذه المرة دور تفسيح الوقود لبورتسودان ثم العودة به لبيته!؟!
تم شفط القمح من الصوامع الشرقية و البترول عبر خط الأنابيب ثم اختفت البواخر.
الأن هذا الحظر مجرد تغطية لتهريب البترول و القمح.
كنت شغال حالتين فقط كل يومين منذ اسابيع . بعد ظهور الحشد الشعبي مطالب بسقوط قحت ارتفع المصابين بكورونا لعشرة واحدة وفاه مرة واحد.
اذن موضوع الحظر سياسي بالدرجة الاولي لمنع الناس من التظاهر ضدكم.لكن الناس قنعت من خير فيكم وما هاميها شي غير اسقاطكم.
ما عاد المواطن يثق فيكم كلوا أكاذيب