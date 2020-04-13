تاور يشيد بدعم ملك الأردن للسودان للتصدي لجائحة كورونا





تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور بالقصر الجمهوري اليوم ، دعم جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية للسودان للتصدي لجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، بسفير المملكة الأردنية بالسودان محمود فنخور الخزاعلة.

وقال الخزاعلة في تصريح صحفي، إن دعم المملكة عبارة عن هدية من جلالة الملك عبد الله الثاني للشعب والحكومة السودانية لتعزيز جهود السودان لاحتواء تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح الدول العربية والعالم أجمع.

وأشاد السفير الأردني بالإجراءات الممتازة التي ظلت تتخذها الحكومة السودانية في هذا الجانب، مؤكدا وقوف وتضامن الحكومة والشعب الأردني مع السودان في مثل هذه الظروف ، وأشار إلى أن وجود الجالية الأردنية بالسودان وإنفاذها للعديد من المشاريع في المجالات المختلفة ، يعد خير مثال للتعاون بين الخرطوم والأردن كدولتين وشعبين صديقين.

سونا

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