البدوي يبرم اتفاقاً لشراء قمح يوفر (50) مليون دولار للخزانة

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي لشراء “200” ألف طن متري من القمح، على أن تسدد كلفتها المالية من قبل الحكومة بالعملة المحلية، بما يوفر للبلاد أكثر من 50 مليون دولار.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوى إن البلاد تتطلع لشراكة أكبر مع برنامج الغذاء العالمي في شتى المجالات. واعتبر الوزير الاتفاقية تجربة رائدة ومتجددة مع برنامج الغذاء العالمي. وأشار إلى أنه قدم إسهامات كبيرة وتعاون بناء طيلة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية.
ومن جهته أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي بالسودان، حميد نورو، أن هذه الاتفاقية ليست الأولى وأشار إلى أنها تأتي ضمن العديد من المبادرات المشتركة التاريخية بين صندوق الغذاء والسودان. وقال إن هذه الاتفاقية تُمكن البنك المركزي السوداني من توفير أكثر من “50” مليون دولار من شأنها أن تساهم في تثبيت سعر الصرف.
صحيفة السوداني
2 تعليقان
خلاص تم شطف القمح السوداني من الأسواق و الآن جاي دور تمثيلية الشراء عبر الوسيط المحتال ب ا العالمي و بالعملة المحلية اكيد بعد أن قمتم بخفض قيمة الجنيه و شويه مدى يرتفع أمام الدولار و يكون الشعب و الدولة دخلت في ديون بالمضاربات و معلوم تدفع عمولة لمنظمة الاحتيال العالمي مقابل تمثيل دور البائع الوهمي اللعبة َمكشوفه.
انتم تخططون للنصب على الدولة و الشعب ثم المغادرة.
يجب حظر ووقف استيراد القمح ووقف المطاحن والمخابز وإنهاء ملف القمح نهائيا والعايز يشتري قمح من السوق وللا يستورد من جيب أمو يستورد لكن الدولة لأ.
يجب إغلاق إستيراد القمح والسكر وإجبار السودانيين على العودة للذرة وزراعتها ومنع تصديرها بل حظرها وإعدام من يصدرها أو يهربها ميدانيا.
كما يجب تحييد وإنهاء ترخيص أي سيارة أنتجت قبل 30 سنة لأنها تكلف الدولة ألف دولار سني
ويا والحصيلة ملايين الدولارات.
ده كلو لما تجي حكومة محترمة.
القمح دخل السودان إجباريا عبر المعونة الأمريكية ولما تعود السودانيون عليه أوقفت أمريكا معومتها وقالت الآن تدفعوا أولا ثم نعطيكم القمح.. لذلك فليذهب القمح والمخابز والمطاحن والرغيف.
أرجو إيصال رأيي لحمدوك إن كان في الحكم بقية.