البرهان يبحث مع وزير الشؤون الدينية تحديات الفترة الانتقالية





أكد رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم الدولة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بما يمكنها من القيام بواجبها على الوجه المطلوب فيما يلي تنفيذ برنامج الفترة الانتقالية. والتقى البرهان في مكتبه بالقصر الجمهوري أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.

وأوضح مفرح في تصريح صحفي، أن اللقاء يأتي في إطار العمل الجاد الذي تضطلع به مؤسسات الفترة الانتقالية ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء خلال هذه المرحلة.وقال إن اللقاء تناول قافلة البحر الأحمر لرتق النسيج الإجتماعي وبناء السلام وورشة تدريب الأئمة والدعاة.

وأضاف مفرح بأن اللقاء بحث سبل عبور المرحلة المهمة التي تشهدها البلاد فيما يلي فيروس “كورونا” وتعزيز توعية المواطن عبر المساجد ووسائل الإعلام.

صحيفة الجريدة

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