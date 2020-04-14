صديق يوسف:قرار لجنة ازالةالتمكين جاء وفقاً للوثيقة الدستورية





قال القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف إن ما اتخذته لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين والفساد بشأن منظمة الدعوة الاسلامية ،جاء وفقا للوثيقة الدستورية التي نصت على تفكيك نظام الانقاذ واستئصال الفساد

وأضاف في تصريح ل”سونا” اليوم الثلاثاء ان اللجنة استندت في قرارها على وثائق ومستندات تحصلت عليها ، فيما يتعلق بتجاوز المنظمة لمهامها المنصوص عليها ،ولم تبن قراراتها على الأهواء الشخصية

وألمح الى أن عضوية اللجنة تضم قانونيين بارزين، ويتولى رئاستها عضو في المجلس السيادي وتضم اعضاء من مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير. وقال إن على من تضررمن قرارات اللجنة، ان يلجأ للقضاء.

وعلى صعيد اخر، امتدح صديق القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بفرض الحظر الشامل بالبلاد ابتداءً من السبت القادم .

ودعا في نفس الوقت للمرونة في تنفيذ الحظر الذي يهدف لحماية الناس من الموت نتيجة الوباء القاتل ، بحيث لا يموت “أحد جوعاً” .

ودعا لتوفير المستلزمات اللازمة للمواطنين مع ضيق الوقت واقتراب شهر رمضان المبارك، مع ايجاد معالجات للفئات الضعيفة التي تعمل وفق لرزق اليوم باليوم .

وناشد القوات النظامية التي تباشر تنفيذ الحظر بالمرونة في التعامل مع المواطنين اثناء الحظر خاصة المرضى وذوي الحاجات العاجلة .

سونا

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