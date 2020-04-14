وزير المالية يفجر مفاجاة سعيدة: زيادة الأجور بنسبة 569% ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه

قال وزير المالية السوداني دكتور إبراهيم البدوي مساء الثلاثاء (في إطار مساعينا لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، وبعد عدة دراسات من قبل لجنة معالجة الأجور، نعلن اليوم زيادة الأجور بنسبة ٥٦٩٪ في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي).
وأضاف الوزير بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (وفي نفس الصدد، نعلن عن رفع الحد الادنى للأجور من ٤٢٥ جنيه إلى ٣٠٠٠ جنية في الشهر) ويسري ذلك بداية من نهاية شهر أبريل الجاري.
تفاصل الزيادات في الصورة ادناه.
الخرطوم (كوش نيوز)
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الدولار الجمركي
رفع الدولار الجمركي بحيث يكون قريب من سعره في السوق الموازي سوف يقلل من الطلب على الدولار. يمكن رفع سعر الدولار الجمركي قبل المؤتمر الإقتصادي المزمع في يونيو القادم. زيادة الدولار الجمركي يزيد معدل التضخم بزيادة سعر بعض السلع بصورة إنتقائية، (selectively ) ويمكن لوزارة المالية التحكم فيها. معظم السلع العذائية والضروريات ليس عليها جمارك، بالتالي لن تتأثر. أم السلع المتأثرة فليس لها وزن كبير في حساب معدل التضخم.
إذا ظل الوضع كما هو، دون تغيير، ربما يصل الدولار إلى 150 جنيه قبل المؤتمر الإقتصادي، وربما يصل 200جنيه . الأمر يتطلب قرارات شجاعة والسرعة في تنفيذها حتى لا يفوت الأوان.
كخطوة أولى يمكن رفعه ل 55 جنيه (السعر التأشيري لبنك السودان) على أن يتم تحرير كامل لسعر الصرف عقب المؤتمر الإقتصادي المزمع . ربما تعتقد بعض الجهات في قحت أن الحل في إجراءات أمنية. لكن هذا النهج سلكته حكومة الإنقاذ، حتى وصل إلى الإعدام، ولم يحقق اي نتائج بل كان له أثر سلبي كبير على الإستثمار الأجنبي.
هل يتخذ وزير المالية إبراهيم البدوي إرجاء رفع الدولار الجمركي، وسيلة ضغط على قوى الحرية والتغير لتمرير رفع الدعم عن الوقود كحزمة واحدة ؟. إن كانت الإجابة (نعم). فتلك مخاطرة محفوفة بعدم اليقين والوقت غير مناسب للمناورات السياسية.
هذه الخطوة إن تمت ستكبح تصاعد الدولار الجنوني لحين عقد المؤتمر الإقتصادي، وتكملتها ببقية الإجراءات