مفرح قرار منع التجمعات بناءا على توصية اهل الاختصاص





اصدرالاستاذ نصر الدين مفرح احمد وزير الشئون الدينية والاوقاف قرارا بمنع التجمعات بناءا على توصية اهل الاختصاص من وزارة الصحة واعتبر ان قرار المنع عذر يرخص لترك صلاة الجمعة والجماعات فمتى ما افاد اهل الاختصاص بذلك وجب عليهم اعلان ايقاف اى تجمعات.

وطالب في منبر (سونا) اليوم المؤذنين بالمساجد الاكتفاء فى اوقات الصلاة برفع الاذان والقول (صلوا فى رحالكم صلوا فى بيوتكم)لافتا الى ان الشرائع السماوية كلها جاءت لترعى مصالح العباد والبلاد ،واكدت ان حفظ النفس من الضروريات التى نادت بها لحفظ العباد من الهلاك مشيرا الى ان عادات المسلمين فى السودان وفى الكنائس المصافحة قبل وبعد الصلاة والسجود فى موضع واحد مما يسهل نقل العدوى مبينا ان حياة الانسان مرهونة بقضاء الله فلابد من الاخذ بالاسباب الذى لا يناقض التوكل على الله .

سونا

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