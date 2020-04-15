النيلين
أبرز العناوين سياسية

ياسر عرمان يطالب مجلسي الوزراء والسيادة بالتدخل قبل فوات الأوان ويصف حظر الخرطوم بالكارثة

2

الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السودانية لمكافحة وباء الكورونا مهمة وواجبة وضرورية، ولكن إعلان حظر شامل في ولاية الخرطوم؛ وهي ولاية تضم خمس سكان السودان أي ما يعادل 8 مليون من السودانيين والذين في غالبيتهم من الفقراء والمحرومين الذين يعتمدون في معاشهم على رزق اليوم باليوم؛ دون خطة لتوفير احتياجاتهم الضرورية من أكل وشراب يعد بمثابة كارثة ، ويجب مراجعة ذلك فوراً قبل تنفيذ هذه الخطة وتوفير بدائل معيشية للسودانيين غير القادرين في العاصمة، وقد شهدنا بأم أعيننا ما تم في جنوب افريقيا. وعلى مجلسي الوزراء والسيادة التدخل قبل فوات الأوان.

ياسر عرمان

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


2 تعليقان

mohameo mustafa 2020/04/16 at 3:53 م

لان يقوم الناس باعاشة بعضم او ان يتبرعو لانشاءالطعام في مكان واحد ويتم توزيعه للمحتاجين خير من يخرجو ليعملو

رد
Adam Mohammed Adam 2020/04/17 at 1:01 م

كلام في غاية الروعة والجمال ولكن الوباء لا يرحم

رد

اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها