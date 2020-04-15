ياسر عرمان يطالب مجلسي الوزراء والسيادة بالتدخل قبل فوات الأوان ويصف حظر الخرطوم بالكارثة





الإجراءات التي تقوم بها الحكومة السودانية لمكافحة وباء الكورونا مهمة وواجبة وضرورية، ولكن إعلان حظر شامل في ولاية الخرطوم؛ وهي ولاية تضم خمس سكان السودان أي ما يعادل 8 مليون من السودانيين والذين في غالبيتهم من الفقراء والمحرومين الذين يعتمدون في معاشهم على رزق اليوم باليوم؛ دون خطة لتوفير احتياجاتهم الضرورية من أكل وشراب يعد بمثابة كارثة ، ويجب مراجعة ذلك فوراً قبل تنفيذ هذه الخطة وتوفير بدائل معيشية للسودانيين غير القادرين في العاصمة، وقد شهدنا بأم أعيننا ما تم في جنوب افريقيا. وعلى مجلسي الوزراء والسيادة التدخل قبل فوات الأوان.

ياسر عرمان

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