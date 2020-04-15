والي الخرطوم يعلن تفاصيل الحظر الشامل ويحدد زمن التحرك للتسوق





أعلن والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد في بيان له أنه بعد التشاور مع لجنة الأمن والدفاع تم التأمين على فرض حظر التجوال الشامل (24) ساعة اعتباراً من يوم السبت الموافق 18-4-2020م ولمدة (3) ثلاثة أسابيع على أن يسمح للمواطنين بالتحرك للتسوق في الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً يومياً.

كما يشمل الحظر قفل الكباري النيلية وسيكون التحرك قاصراً داخل كل منطقة على حدا كما يحظر عمل كافة وسائل المواصلات طوال اليوم وأعلن عن إلغاء كافة تصاريح المرور السابقة اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٨ ابريل وعلى الجهات أو الاشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصاريح مرور عليهم التنسيق مع قيادة المنطقة العسكرية المركزية للحصول على تصاريح جديدة.

وجدد الوالي تطميناته للمواطنين بأن السلع الاستهلاكية والأغذية ستتوفر يومياً ويمكن الحصول عليها خلال فترة السماح بالتحرك.

وأوضح البيان أنه ولتحقيق الإستقرار للمواطنين خلال فترة التواجد بالمنازل فإن هناك العديد من الفئات سيتم استثنـــاؤها من الحظر وهي:-

أولاً: المسموح لهم بالعمل (24) ساعة ويشمل :

العاملين في قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات والحقل الطبي والنفايات ومصانع وشركات الأدوية والمنتجات الطبية والأمصال والكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية والمعدات الطبية والصحية وتوزيع الأدوية والمعدات الطبية ومحطات الوقود دون مغاسل السيارات وتسهيل مرور مرضى غسيل الكلي والأمراض المزمنة الذين بحاجة لزيارة المستشفى والطبيب بشكل دوري في كل الأوقات ،كذلك المطاحن ، والأفران ، والمنتجات الغذائية ، ومياه الشرب ، والأسمدة وعلف الحيوان ومستلزمات التعبئة والتغليف اما الصيدليات فان عملها سيتم حسب ترتيب نقابة الصيادلة .

اما ترحيل اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والخضروات والفواكه وكل مستودعات الغذائية والشاحنات فيسمح لهم بالحركة من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا

والزم الوالي جميع هذه الفئات المستثناه بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة وعدم الاكتظاظ والمحافظة على المسافة المحددة مع التعقيم بصورة دائمة .

واضاف البيان: ولضمان تنفيذ هذه المصفوفة بسلاسة تم تشكيل غرفة طوارئ برئاسة والي ولاية الخرطوم وعضوية كافة الجهات ذات الصلة وتعمل الغرفة على مدار الــ24 ساعة وتقوم بتقييم التجربة كل 72 ساعة بالإضافة إلى تلقي آراء و مقترحات المواطنين وستكون هناك غرف طوارئ في كل محلية من محليات الولاية السبع برئاسة معتمد المحلية.

وختم الوالي بيانه بأن هذه الإجراءات المؤقتة هدفها الأساسي حماية المواطن من هذا الوباء الفتاك.

سونا

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