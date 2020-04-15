القوات المسلحة في السودان تصدر بيانا مساء الاربعاء





أصدرت القوات المسلحة المسلحة بيانا مساء الأربعاء أكدت فيه على دور القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الحفاظ على الأمن الوطني..

وفيما يلي أوردت وكالة السودان نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

تأكيدا على دور القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في الحفاظ على الأمن الوطني…

جماهير شعبنا السوداني تحية طيبة عطرة ..

ظلت القوات المسلحة وعلى مدى التاريخ جسما واحدا وتعمل باحترافية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لأدائها، ومنذ قيام ثورة 19 ديسمبر. ويشكل المكون العسكري جزءا أصيلا من مجلس السيادة الانتقالي ممثلا لكل القوات النظامية باعتباره أحد صناع الثورة وجزءا لا يتجزأ منها، وهو على العهد الذي قطعه على نفسه وللشعب السوداني في صيانة مكتسبات الثورة والمضي قدما بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان واستكمال مطلوباتها علاوة على التقيد بتنفيذ الواجب الدستوري للقوات المسلحة حفاظا على الأمن الوطني للبلاد ..

شعبنا السوداني ..

تأكيدا على الاجتماعات العديدة التي عقدت بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير أطراف الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بحضور رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الأحوال الامنية ومناقشة قضايا معاش الناس وبقية استحقاقات الفترة الانتقالية عملا على دفع مسيرة الأداء وأهمها قضايا الاقتصاد والسلام. كانت مخرجات هذه الاجتماعات الاتفاق على مصفوفة تم الشروع في تنفيذها، ويؤكد هذا على الانتماء الأصيل للمكون العسكري لحكومة الفترة الانتقالية وتنفيذ أهدافها وغاياتها.

أبناء الشعب الأبي ..

تنتشر على الساحة كثير من الأخبار السالبة والضارة بالأمن الوطني السوداني ولن تنال هذه الإشاعات المغرضة من عضد القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى ولن تؤثر علي تماسكها ووحدتها بل سوف تزيدنا قوة وعزيمة للحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها بتناسق تام وتنسيق كامل بين جميع المنظومات الأمنية بالدولة.

عليه فإننا نجدد العهد والوعد لجماهير شعبنا بأننا لن نسمح بحدوث ما يقوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني والذي ندعوه لعدم الالتفات للشائعات ولكل من يسعى للفتنة بين القوات المسلحة ومكوناتها والقوات النظامية الأخرى ولن ندخر جهدا في الدفاع عن بلادنا الحبيبة وشعبنا الثائر.

حفظ الله بلادنا من كل شر وحقق آمال شعبنا في اقتصاد معافى وسلام مستدام .

عميد د. ركن عامر محمد الحسن

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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