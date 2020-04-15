رسميا المالية في السودان تعلن زيادة الرواتب الحكومية 6 أضعاف وتكشف مواعيد الصرف بالأجور الجديدة





أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بيانا حول تحسين الهيكل الراتبي وزيادة أجور العاملين بالخدمة المدنية بالدولة وذلك وفقا لتدرج العاملين بالسلم الوظيفي وفيما يلي تورد وكالة السودان نص البيان :-

” في اطار ترقية الأداء الوظيفي وتحسين الهيكل الراتبي للعاملين في الدولة سعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في وضع رؤية لتحقيق أهداف الدولة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين فقد اصدر الدكتور ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي قراراً بتشكيل لجنة لدراسة ومعالجة وتحسين الهيكل الراتبي في مؤسسات الدولة بالقطاع العام وفقا لشروط الخدمة العامة وقد أبلت هذه اللجنة بقيادة البروفيسور عبد المحسن مصطفي من خلال مدولات ومناقشات مستفيضة بالوصول لرؤية علمية تمكن الدولة في تغيير الهيكل الراتبي وفق تدرج السلم الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاع العام، واوصت اللجنة بزيادة أجور العاملين في الخدمة المدنية بنسبة تعادل 569% في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي ، ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيه الى 3000 جنيه (سبعة أضعاف) بتغيير مقدر وكبير في تاريخ الخدمة المدنية في معالجة وتحسين الأجور للعاملين في الدولة وفق رؤية مستجدة وبكل تأكيد ستغير في تحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة.

ووجهت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن صرف مرتبات شهر ابريل سيبدأ من الآن على أن تصرف فروقات الزيادة لمرتب شهر ابريل مع مرتب شهر مايو بالهيكل الراتبي الجديد .”

وكان وزير المالية إبراهيم البدوي اعلن زيادة الأجور بنسبة 569٪ في المتوسط ما بين درجات السلم الوظيفي.

وأكد في تغريدة له على “تويتر” الثلاثاء، رفع الحد الادنى للأجور من 425 جنيه إلى 3000 جنية في الشهر.

وقال البدوي إن الزيادات تأتي في إطار مساعيهم لرفع القدرات المعيشية وإصلاح الخلل في الهيكل الراتبي وحل المشكلة الحقيقية في أجور الخدمة المدنية، موضحاً أنها جاءت بعد عدة دراسات اجرتها لجنة معالجة الأجور.

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