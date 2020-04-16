النيابة العامة تنفي منح سلطاتها للجنة التفكيك





نفت النيابة العامة ما أثير حول أن النائب العام منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المكونة بموجب قانون نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.

وقالت النيابة في تعميم صحفي أمس ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي الايام الماضية قصد منها النيل من استقلال النيابة ويؤكد النائب العام أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كلياً او جزئيًا ، إن النيابة العامة جهاز مستقل من أجهزة الدولة تمارس صلاحياتها و سلطاتها و مهامها وفقًا لقانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مما يعني بالضرورة أن تباشر النظر في البلاغات والشكاوى المقدمة من اللجنة المذكورة وقد تم تسمية عدد (2) وكيل نيابة يباشرون أعمالهم وسلطاتهم وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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