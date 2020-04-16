(15) مكونا ًسياسياً تتوافق على برنامج للإصلاح يقوده حزب الأمة القومي

كشف حزب الأمة القومي عن مشروعٍ سياسي يهدف إلى إصلاحٍ في السودان، معلنًا عن مباركة ”15” مكونًا سياسيًا ومدنيًا للخطوة بعد اتصالاتٍ رسمية تمّت معهم في الفترة الماضية.
وقال الأمين العام للحزب الواثق البرير إن المشروع يتضمن إجراء إصلاحٍ شامل وجذري في السودان مستقبلاً. وأكد البرير في تصريح لـ(باج نيوز) أن المقبلة تتطلّب مزيدًا من الإصلاحات التي لا تقبل (الترقيع) ولا مسكناتٍ سياسية وإنّ الإصلاح يهدف إلى إعادة تقييم الفترة السابقة وتطوير المواثيق ومهام الفترة الانتقالية والحفاظ على الديمقراطية المستدامة.
وقال إن التقييم يشمل الحكومة ومجلس السيادة والحاضنة السياسية ممثلاً في قوى الحرية والتغيير بجانب العلاقات الخارجية والحريات العامة والجوانب الاقتصادية وإزالة التمكين.
صحيفة السوداني
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1 تعليق
العب غيرها يا عجوز تاني تحالف شيطاني جديد مافي من تحالف لي تحالف ما بتفتر من التحالفات.
عايز تجد لقحت مخرج امن من الورطة .والفشل في كل الملفات.
لكن فات الأوان علي ذلك.
تسقط قحت اولا بمافيها حزب الامة و بعدها تجي حكومة كفاءات تكنوقراط غير مسيسة تحكم الفترة الإنتقالية بلاش كلام فارغ لا وقت للفشل وللفشلة تاني بعد الان مواكب سقوط القحاتة شغالة لن نكرر التحالفات مرة تانية تجوا انتخابات بلاش لعب. نتوقع بيان من القيادة العامة قريب مع ضغط الشارع.المتواصل.
قحت فشلت وحمدووك طلع كبري عديل قبل وبعد تولي خبير الخلا حميدتيVs خبراء قحت بي حمدووك الماسورة. حمدووك بقي غفير لحميدتي .رايك شنو يا الصادق بالمعادلة دي.