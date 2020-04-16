(15) مكونا ًسياسياً تتوافق على برنامج للإصلاح يقوده حزب الأمة القومي





كشف حزب الأمة القومي عن مشروعٍ سياسي يهدف إلى إصلاحٍ في السودان، معلنًا عن مباركة ”15” مكونًا سياسيًا ومدنيًا للخطوة بعد اتصالاتٍ رسمية تمّت معهم في الفترة الماضية.

وقال الأمين العام للحزب الواثق البرير إن المشروع يتضمن إجراء إصلاحٍ شامل وجذري في السودان مستقبلاً. وأكد البرير في تصريح لـ(باج نيوز) أن المقبلة تتطلّب مزيدًا من الإصلاحات التي لا تقبل (الترقيع) ولا مسكناتٍ سياسية وإنّ الإصلاح يهدف إلى إعادة تقييم الفترة السابقة وتطوير المواثيق ومهام الفترة الانتقالية والحفاظ على الديمقراطية المستدامة.

وقال إن التقييم يشمل الحكومة ومجلس السيادة والحاضنة السياسية ممثلاً في قوى الحرية والتغيير بجانب العلاقات الخارجية والحريات العامة والجوانب الاقتصادية وإزالة التمكين.

صحيفة السوداني

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