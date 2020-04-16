مجلس الوزراء يسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود

سياسيةمجلس الوزراء يسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود 2020/04/161 أصدر مجلس الوزراء الانتقالي اليوم قرارا بالسماح للقطاع الخاص والمصارف باستيراد وقود لقطاعات النقل والتعدين والصناعة من عائدات الصادر.سونا تعليقات فيسبوك شارك الموضوع :
1 تعليق
اللعب على المكشوف و النهب الطائفي و المسلخ و المسلح و المصلح دا طبعا بعد تصبح وزير أو مسئول في الدولة السودانية أو موظف كبير.
ي جماعة ممكن نعرف أين ذهب إنتاج البلاد من البترول!؟!
الجاية شنو اي صرصور عربيد أو هرم مخرف كاري ليهو خلية من الحشرات جاي يطالب بنصيبه من كعكة حكم السودان!؟ بلد زريبة سااااااكت.
اه تم نهب غالبية الوقود المدعوم طوال العام و الآن أصحاب الطائفة الفلانية و العلانية عاااااوزين يبيعوهو تأتي للشعب!!!!!!
من زمااااان بنكورك نقول الفلم صبح دولار و أصبحنا ولاية أمريكية.
كررنا و كررنا بأن وصول الثلاثي العنصري النتن *الأمة الإلحادي الإتحادي*للحكم يعني الموت أو المجاعة و الضياع و الخراب.
ممكن واحد يقص علينا قصة شفط آبار النفط عبر أنابيب الطائفية و الإلحاد!!!؟
بدأت تمثيلية القطاع الخاص و ابوصلعه
طرق لهط العمله الصعبه و النظام المصرفي