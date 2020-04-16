القوات المسلحة: إستغلت بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للإعتصام أمام القيادة





بسم الله الرحمن الرحيم

*تعميم صحفي*

*لقد ظلت القوات المسلحة* هي الدرع الواقي لتراب هذا الوطن وحماية مكتسبات ثورة شعبه المجيدة.

إستغلت بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للإقتراب والإعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها.

بناءا علي هذا الموقف *تعلن القوات المسلحة أن المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها* وسوف تتخذ القيادة كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة بمافيها قفل الطرق المؤدية إلي القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها *إعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الجمعة 17 ابريل 2020م إلي حين إشعار آخر .*

وبهذا تهيب القوات المسلحة بكل جماهير الشعب السوداني الوفي *الابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة* حفاظا علي الامن والاستقرار .

العزة والرفعة للسودان وستظل القوات المسلحة حارسا أمينا لهذا الوطن.

*الاعلام العسكري 16 ابريل 2020م*

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