محمد الفكي: ستسمعون صراخهم.. قرارت مهمة خلال الأيام المقبلة تركز على ملفات الفساد الكبيرة





كشف الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس لجنة “إزالة التمكين” عن قرارت مهمة ستصدر خلال الأيام المقبلة في إطار عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مبينا أن القرارات المقبلة ستركز على ملفات الفساد الكبيرة .

وقال الفكي مساء الجمعة “ستسمعون صراخهم” ليس من أجل الدين وانما من أجل الدنيا مشيرا الى أنه يتذكر دائما شعارات الاسلاميين “لا لدنيا قد عملنا” وادعائهم الاسلام وهم بعيدون عنه .

وأضاف الفكي أن اللجنة مواصلة في عملها برقم الانتقادات والشكاوى من بطئ الإجراءات موضحا أنهم جادون في عمل اللجنة ويعملون حتى في أيام العطلات مؤكدا الاستمرار حتى استرداد كل الأموال لصالح الشعب .

وأبان نائب رئيس لجنة ازالة التمكين أن اللجنة واحدة من أهم المطلوبات التي خرجت من أجلها الثورة وأن كل الشعب ينتظر قراراتها ويتابعها لأنها تسترد أموال جميع السودانيين المنهوبة .

وزاد ” قلة منهم احتكروا مقدرات الدولة ” موضحا أن القانون أعطى اللجنة الحق في الإطلاع على جميع الملفات من أجل ارجاع الحقوق الى أهلها .

الخرطوم 17-4-2020 (سونا)

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