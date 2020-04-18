الوزير مفرح: لم أصدر إطلاقاً توجيها أو أمراً للجان المقاومة بحسم أئمة المساجد





قال وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى نصر الدين مفرح مساء السبت (تناقلت الأسافير تصريحاً مزوراً يعرف من صياغته كاتبوه، وأقول: (( أنني لم أصدر إطلاقاً توجيها أو أمراً للجان المقاومة – بحسم أئمة المساجد- كما قيل)).

وأضاف مفرح بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز( فهم إخوتهم وآباؤهم وذويهم، المهم في الأمر أن مثل هذه التغريدات مآربها معلومة ولا تخفي علي فطنة القارئ، دونكم حساباتي الرسمية وهي المصدر الموثوق الذي طالما خاطبتكم عبره وكذلك قنوات وزارتنا المختلفة).

وأضاف مفرح (لجان المقاومة لن تكون أداة مدجنة تستخدم في أيادي أي عابث لأنها جهة ينبغي لها الإستقلالية وهي التي توجهنا نحن متى ما رأت في مسيرتنا إعوجاجاً أو حياداً عن المبادئ، ولكل صاحب غرض أردد مع القائل: ((أصدق الصِّدق الأمَانَة وأكذب الكذب الخيانة)) . ومن يروجون لهذه الأكاذيب خانوا الله والوطن).

وختم مفرح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك (هذا ويأتي تشديدي المكرر للإلتزام بتوجيهات حكومتكم لتلافي هذا الطاعون الذي يستشري في بلادنا).

الخرطوم (كوش نيوز)

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