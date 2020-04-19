الشرطة الامنية تضبط (72) برميل جازولين بامبدة





تمكنت الشرطة الأمنية محلية أمبدة بقيادة النقيب شرطة عبدالرؤوف يونس المنزول والملازم شرطة ابو القاسم حسن ابودقن من ضبط (72) برميل جازولين بمنزل بامبدة الحارة (18) وذلك أثر تتبع معلومات تفيد بوجود عربات تحمل كمية من براميل الوقود باحدي المنازل بالحارة 18

وبناء على هذه المعلومات تمت مداهمة المنزل وضبط المتهم وهوتاجريبلغ من العمر (45) عاما وآخرين بحوزتهم (72)برميلا موزعة علي عربة جرار تحمل (23)برميلا وعربة زد اس تحمل (25)برميلا وعربة زد إس اخرى تحمل (24) برميل اضافة الي الوقود بالتنوكة والتي تعادل حوالي (20) برميل وتم فتح بلاغ بقسم شرطة الاوسط امدرمان بالرقم(98)تحت المادة 4/2 من قانون الطوارئ.

وتم وضع المتهمين بالحراسة لتقديمهم للمحاكمة وفق الإجراءات القانونية للحفاظ علي مكتسبات الوطن من أجل .ان يكون هؤلاء عظة وعبرة لكل من يتلاعب بمقدرات العباد والبلاد.

سونا

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