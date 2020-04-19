امال الزين:قرارات ازالة التمكين حول اراضي بحرى خطوة للامام





قالت الأستاذة آمال الزين المحامي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني إن القرارات التي إتخذتها لجنة إزالة التمكين والفساد حول بعض أراضي بحري، هي خطوة للإمام لكنها تنتظر مزيد من الخطوات.

وأضافت في تصريح ل(سونا) اليوم الأحد أنه مازالت المطالب الأساسية لجماهير الشعب السودانى والتى دفعت كلفتها دماء غالية اعتقالاً وتشريداً وتعذيباً مازالترهن التأجيل رغم الخطوات التي اتخذتها لجنة التفكيك مؤخرا، والتى كشفت عن بعض الفساد واسترجعت بعض الاراضى

وقالت هذه خطوة جيدة، إلا أن جماهير هذا الشعب تدرك تماما أن الأموال والأراضى التى سرقتها أسرة المخلوع، زوجاته ،إخوته وأصهاره، بالإضافة للاموال والأراضى التى استولى عليها عتاة زبانية النظام المباد لم تسترد بعد..

وأشارت ان خطوة مثل استرداد النقل النهرى تصبح “بلا معنى”، اذا لم يتم استرداد الاراضى الواقعة على شاطئ النيل قبالة مدينة بحرى، واذا لم تتبعها خطوات تقديم هؤلاء اللصوص للمحكمة.

وقالت “ننتظر جميعاً ان تخطوا لجنة التفكيك الخطوات الأهم باسترداد الاموال المنهوبة والتى تم تهريبها للخارج وأموال الذهب والبترول والاستثمارات الاجنبية وشركات الأمن والجيش والشرطة وهذا برأيي يتم تفكيك دولة التمكين، واسترداد اموالنا المنهوبة وبذلك نحمي البلاد من عنف وجنون الثورة المضادة التى ستظل تحمي هذه المصالح ماظلت هذه المصالح قائمة….

سونا

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