صورة “اسفين يا أمي” تتصدر فيسبوك وتعبر عن حكومة فشلوك.. فيديو: أطول صف غاز طهي حصريا في السودان

توقع نشطاء على فيسبوك أن حظر التجول الشامل في الخرطوم لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام وسيحدث انفجار جماهيري غاضب نتيجة لسياسة حكومة حمدوك الفاشلة في إدارة الأزمات المعيشية وتزامنت معها إجراءات غير منطقية.
ووسط أزمات غير مسبوقة في الخبز والغاز والمواد البترولية، تصدرت صورة لإمرأة مواقع التواصل، وهي ترقد على الأرض متوسدة الحجارة في صف غاز طهي المشهد السوداني وعبرت عن حجم الأزمة التي يعيشها السودان، وصاحبت الصورة تعليقات مختلفة مثل”أسفين يا أمي”، “متأسفين يا حاجة .. متأسفين”.
ومن التعليقات على الصورة (يا حاجة آمنة إتصبري عارف الوجع في الجوف كتير عارفك كمان ما بتقدري!)، وأيضاً (الصورة تتكلم وتحكي عن فشل حمدوك ما كضب السماك، فشلوك).
تداول نشطاء على فيسبوك في وقت سابق الفيديو المرفق من إحدى مناطق السودان، كأطول صف غاز طهي في العالم، وسط أزمة غير مسبوقة جعلت المواطنون يصطفون ويتجمهرون مما يخالف توجيهات وتدابير مكافحة جائحة كورونا.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
شاهد أطول صف غاز طهي في العالم حصريا في السودان
أطول صف غاز طهي في العالم حصريا في السودان
Geplaatst door النيلين op Vrijdag 17 april 2020
4 تعليقات
اسمها حكومة حمدوك …. رضيتم ام ابيتم ياكيزان …. حكومة فوضها الشعب وهى لا تحمل عصا سحرية لحل ازمات تراكمت لثلاثين عام …. الشعب الواعى يدرك ذلك والشعب فوض حكومة حمدوك والشعب يدعم حكومة حمدوك …. واذا سئم الشعب منها وقرر تغييرها فسيقوم بذلك دون الرجوع اليكم او الالتفات لمحاولاتكم البائسة
سبحان الله، اول مرة مافي اي تعليق يتهمو بيهو الكيزان، اذن دا (ق ح ت)
صف ما طبيعي، كل واحد معاه ٤ او ٥ اسطوانات على الاقل
هههههه انفجار جماهيري!! استمروا احلموا يا زواحف.