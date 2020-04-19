صورة “اسفين يا أمي” تتصدر فيسبوك وتعبر عن حكومة فشلوك.. فيديو: أطول صف غاز طهي حصريا في السودان





توقع نشطاء على فيسبوك أن حظر التجول الشامل في الخرطوم لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام وسيحدث انفجار جماهيري غاضب نتيجة لسياسة حكومة حمدوك الفاشلة في إدارة الأزمات المعيشية وتزامنت معها إجراءات غير منطقية.

ووسط أزمات غير مسبوقة في الخبز والغاز والمواد البترولية، تصدرت صورة لإمرأة مواقع التواصل، وهي ترقد على الأرض متوسدة الحجارة في صف غاز طهي المشهد السوداني وعبرت عن حجم الأزمة التي يعيشها السودان، وصاحبت الصورة تعليقات مختلفة مثل”أسفين يا أمي”، “متأسفين يا حاجة .. متأسفين”.

ومن التعليقات على الصورة (يا حاجة آمنة إتصبري عارف الوجع في الجوف كتير عارفك كمان ما بتقدري!)، وأيضاً (الصورة تتكلم وتحكي عن فشل حمدوك ما كضب السماك، فشلوك).

تداول نشطاء على فيسبوك في وقت سابق الفيديو المرفق من إحدى مناطق السودان، كأطول صف غاز طهي في العالم، وسط أزمة غير مسبوقة جعلت المواطنون يصطفون ويتجمهرون مما يخالف توجيهات وتدابير مكافحة جائحة كورونا.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

شاهد أطول صف غاز طهي في العالم حصريا في السودان أطول صف غاز طهي في العالم حصريا في السودان Geplaatst door ‎النيلين‎ op Vrijdag 17 april 2020

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