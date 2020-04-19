بالصورة.. السودان أول بلد تستخدم فيه الثلاجات لنقل الفواكه والخضار والموتى.. وحتى الاحياء





تصاعد غضب الشارع السوداني يوم الأحد، اثر تفاقم الاوضاع المعيشية بسبب الأزمة الإقتصادية الخانقة وتمثلت في ندرة الخبز والوقود وصفوف غير مسبوقة لغاز الطبخ المنزلي، بالإضافة لتوقف حركة المواصلات العامة نتيجة لتدابير مكافحة جائحة كورونا.

وسخر الكاتب الشهير عبد الرحمن عمسيب على فيسبوك بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز وكتب (حكومة حمدوك قالت أنها جاءت كي تضع الفساد في “فتيل ” .. ولكنها وضعت النشطاء في القصر .. ووضعت المواطنين في “الثلاجات”).

وأضاف عمسيب (وبذلك يكون السودان أول بلد تستخدم فيه الثلاجات في نقل الفواكه والخضار والموتى .. وحتى الاحياء ..

وأرفق عمسيب الصورة أعلاه مع منشورهوهي متداولة بكثافة على مواقع التواصل، لمواطنين تعطف عليهم صاحب ثلاجة ووافق علي نقلهم بتاريخ. 19 أبريل 2020).

ويشار أن السودان يعيش أزمة غير مسبوقة جعلت المواطنون يصطفون ويتجمهرون مما يخالف توجيهات الحكومة بخصوص تدابير مكافحة جائحة كورونا، الصفوف شملت الخبز والغاز والوقود، ويعتقد بعض المراقبون أن حظر التجول الشامل في الخرطوم لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام وسيحدث انفجار جماهيري غاضب نتيجة لسياسة الحكومة التي عجزت عن إدارة الأزمات المستفحلة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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