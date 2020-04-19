وزير الإعلام: اعتبارا من الإثنين، ايقاف اي وسيلة مواصلات عامة بجانب العربات الخاصة وسحب الرخصة والسيارة وفتح بلاغات





اعلن وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح،عن صدور قرارت واجراءات صارمة اعتبارا من يوم الإثنين لتطبيق الحظر الشامل فى ولاية الخرطوم وخاصة عبور الكباري بجانب ايقاف حركة المواصلات العامة والمركبات الخاصة

وقال الوزير فى تنويره الصحفي مساء الأحد عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية ان غرفة ولاية الخرطوم اصدرت توجيهات صارمة بدأت تطبيقها من الأحد وستطبق بصرامة اكثر من الإثنين تتمثل في ايقاف اي وسيلة مواصلات عامة بجانب العربات الخاصة وسحب الرخصة والسيارة وفتح بلاغات فى مواجهة السائق .

واضاف ان هذه الاجراءات داخل الخرطوم تهدف للمساهمة فى تقليل حركة المواطنين بين الاحياء والمدن وتقليل التجمعات والاحتكاك تفاديا لتعرض الناس للاصابة بفايروس كورونا وقال ان فترة السماح المقصود بها الحركة داخل الاحياء ” لشراء الاحتياجات الضرورية وليس التحرك بين مدن الولاية ”

وقال الوزير” ان خيار الحظر ليس خيارنا..ولكننا اضطررنا لذلك ، واخذنا العبر من تجارب الدول الاخرى مناشدا الجميع بمتابعة الاخبار العالمية لمعرفة مستويات انتشار المرض فى العالم ، لافتا الى نسبة اصابة المرض فى افريقيا اقل ولكن التقارير الدولية تشير الى ارتفاعه خلال المرحلة المقبلة نتيجة لضعف النظام الصحي فى افريقيا وان السودان ليس بمعزل عن هذا ونظامه الصحي ضعيف وغيرقادرعلى الصمود امام اصابات جديدة .

واكد ان الاجراءات التى تم اتخاذها محاولة لاغلاق البلاد لعدم دخول مصابون كثر وعدم حدوث انتشار مجتمعي كبير.

واشار الوزير الى ان اجتماع اللجنة العليا للطوارئ استعرض عددا من التقارير بشان الاوضاع فى البلاد متعلقة بتطبيق الحظر الشامل وغرفة ولاية الخرطوم مبينا ان التقرير الخاص حول الاوضاع الصحية لم يناقش الأحد نتيجة لبعض المشاكل الفنية فيما ستستمع اللجنة فى اجتماعها الإثنين لتقرير حول الاوضاع الصحية يشمل اليومين معا .

سونا

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