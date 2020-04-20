حمدوك:منصة مواجهة الكورونا قادرة على حشد الجهد الشعبي والرسمي





-قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إن المنصة السودانية لمواجهة الكورونا تعبر عن تضافر الجهد الشعبي والرسمي لمواجهة الكارثة التي استدعت قيام النفير والفزع مؤكدا على مقدرة شعبنا على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها.

ودعا حمدوك خلال زيارته اليوم لمقر المنصة بقاعة الصداقة للاطلاع على الجهود المبذولة، إلى مواصلة العمل وحشد الطاقات متعهدا بدعم المنصة ومساندتها مشيدا بمجهودات الجيش الأبيض من أبناء وبنات السودان باعتبارهم خط الدفاع الأول مثمنا تضحياتهم بأنفسهم لمساعدة الآخرين.

وقال حمدوك إن ظهور حالات الإصابة العديدة بفايروس كورونا يعني انتشار الوباء قد بلغ مراحل خطرة ودعا للتطبيق الصارم لموجهات وزارة الصحة في ما يلي مسألة الحظر والاغلاق باعتباره السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة، مشيرا إلى معاناة الشعوب الأخرى التي ارهقتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة مقارنة بالسودان مضيفا بأن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود ستمكننا من عبور المحنة .

سونا

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