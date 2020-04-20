تعيين مبارك اردول مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية

أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك و بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قرارا اليوم بتعيين السيد مبارك عبد الرحمن أحمد آدم أردول مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة .
ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخري بإتخاذ اجراءت تنفيذ القرار.
سونا
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1 تعليق
وقع حمدوك في فخ آخر ..
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المرحلة تحتاج لِمَنْ يجمع شمل المنتجيين الحقيقيين للذهب من شركات الإمتياز وتلك العاملة في معالجة مخلفات التعدين الأهلي والمعدنيين التقليديين والحكومة ممثلة في وزارة المعادن ..
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مع الإحترام الكامل لأردول كسياسي ومناضل لكنه ليس الرجل المناسب في المكان المناسب حتى لو كان هذا هو مجال تخصصه الأكاديمي .،