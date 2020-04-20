تعيين مبارك اردول مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية





أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك و بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قرارا اليوم بتعيين السيد مبارك عبد الرحمن أحمد آدم أردول مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة .

ووجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخري بإتخاذ اجراءت تنفيذ القرار.

سونا

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