مذيع شهير بفضائية سودانية يصف الحرية والتغيير بـ(الفشل) قبل أن يحذفه نتيجة تعرضه لهجوم لاذع





وصف المذيع السوداني المعروف بفضائية سودانية 24 “راشد نبأ” تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم في السودان بـ “الفشل”، قبل أن يحذفه نتيجة تعرضه لهجوم لاذع على شخصه.

ودون “نبأ” على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً مختصراً قال فيه: “الحرية والتغيير فشلت .. انتهى الدرس”.

ليعود قائلاً بعد أن حذف رأيه: أيا كانت النتائج والأراء، هذه الحكومة هي حكومة مدنية ويجب أن تستمر لمصلحة الشعب السوداني والفترة الانتقالية، واي حكم عسكري هو محرقة ومهلكة ويجب ان نقف جميعا ضده.

مضيفاً: حذفت المنشور حتى لايتم استغلاله ويفسر بشكل خاطئ، وهو في اطار التقويم الذي من شأنه أن يعبر بنا للفترة الآمنة.

مرة أخرى سنقف جميعا ضد أي حكم عسكري في السودان مهما كانت الأراء في المدنيين.

وعلق أحدهم على وصف “نبأ” لتحالف الحرية بـ “الفشل”: حاترجع كوز تاني؟، فيما علق الصحفي السوداني الساخر “حسين ملاسي” على الهجوم: ” ما أن يجهر أحدهم بالحق إلا ويدمغ بالكوزنة، الإرهاب والكباب”.

الخرطوم: السودانية الإلكترونية

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