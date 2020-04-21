وكيل وزارة الإعلام السوداني : نتوقع زيادة في حالات الإصابة بـ”كورونا”





توقع وكيل أول وزارة الإعلام الرشيد سعيد ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا في الأيام المقبلة عقب الفحص للحالات المشتبه بها، داعياً المواطنين للتبليغ الفوري وإتباع إرشادات وزارة الصحة الاتحادية.

ونوه سعيد إلى أن تقرير وزارة الصحة كشف عن تسجيل 26 حالة جديدة لتصبح عدد الحالات النشطة 72 حالة، تشمل 12 حالة وفاة و8 حالات شفاء، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالحظر الشامل لتفادي انتشار الجائحة.

وأعرب وكيل أول وزارة الإعلام عن تقديره للمجهود الكبير الذي تلعبه الكوادر الطبية، محذراً المواطنين من إخفاء المعلومات الصحية وحضورهم المتأخر للكشف ما يسبب إصابة الكادر الطبي بالعدوى نتيجة عدم توفر الملابس الواقية من انتقال الفايروس.

وكشف سعيد عن بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق حظر التجوال الشامل تتعلق بفترة السماح من الساعة 6 صباحاً إلى الواحدة ظهراً والتي يستغلها المواطنون للخروج من أجل الحصول على الاحتياجات الضرورية كالخبز والغاز.

وأشار وكيل أول وزارة الإعلام إلى النقص في امدادات الدقيق والغاز والوقود، مشدداً على تطبيق قرار توزيع الوقود لسيارات الطوارئ والكوادر الطبية والعاملين في المياه والكهرباء وحاملي تصريح المرور أثناء فترة الحظر الكامل.

وحث سعيد المواطنين للتواصل عبر الهاتف لاستدعاء سيارات الاسعاف في حال الحوجة للذهاب إلى للطوارئ، لافتاً إلى الاستقرار الذي يشهده الإمداد الكهربائي في الأيام الماضية.

ونبه وكيل أول وزارة الإعلام إلى التوسع الكبير في منح تصاريح المرور أثناء فترة الحظر، مؤكداً على مراجعة هذه الإذونات لتقتصر على الكوادر الطبية والخدمات من أجل إيقاف حركة المواصلات والسيارات الخاصة التي تشهدها الطرق.

وداعا سعيد المواطنين للإلتزام بقرار الحظر التجوال الشامل والبقاء داخل منازلهم، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء من أجل مصلحة المواطن وأن الدولة سوف تبذل كل ما في وسعها للحد من من انتشار هذه الجائحة.

صحيفة السوداني

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