مصادر تكشف عن مبادرة لاصلاح تحالف قوى الحرية والتغيير





كشف حزب البعث السوداني عن طرحه مبادرة لاصلاح تحالف قوى الحرية والتغيير أعقبتها مبادرة أخرى مكملة من حزب الأمة القومي. وقال القيادي بالبعث السوداني محمد وداعة بحسب صحيفة الجريدة: منذ ديسمبر الماضي كان لنا رأي في أداء قوى الحرية والتغيير كحاضنة سياسية تحولت من القيام بادوارها السياسية إلى جهة تنفيذية توزع أعضائها بين لجان تفكيك الانقاذ والسلام وغيرها ، واتهم وداعة مجموعة داخل التحالف باختطافه والتصرف فيه وكأنها تُملكه ، وأضاف ما يدور داخل قوى الحرية والتغيير نتيجة هذا السلوك ما بات يعنينا في شيء. وقال وداعة تقدمنا بمبادرة لاصلاح وتصحيح مسار التحالف في فبراير الماضي تمسكنا فيها بعودة الحرية والتغيير لميثاقها وللوثيقة الدستورية التي أخترقت أكثر من مرة ، وتشكيل المفوضيات التي نصت الوثيقة الدستورية على تكوينها خلال ستة أشهر من بداية الحكومة الانتقالية، وكذلك تعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي. وأرجع وداعة فشل وعجز الحرية والتغيير في التصدي للازمات المتشعبة والمتداخلة بالبلاد لسيطرة الشلل والتكتلات عليها، وأضاف لذلك لا بد من هيكلتها لانهاء الاختطاف الذي حدث لها، وزاد تجد شخص في 7 لجان وآخر في 13 لجنة ويفتي ويقرر كما يريد دون الرجوع للمكون الذي رشحه كما حالنا في قوى (نداء السودان) مثلاً. وقال وداعة أكبر مأخذ على قوى الحرية والتغيير هو عدم الالتزام بالمصفوفة التي تم توقيعها مؤخراً فمن المفترض تنفيذ 11 بند بعد اسبوع من التوقيع ولكن حتى الآن لم ينفذ غير تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا التي يتهافت البعض على نيل عضويتها ، وحذر وداعة من استمرار الاداء بهذه الوتيرة لأنه سيعجل بالانقسام ويزيد من الفشل في تحقيق أهداف الثورة. وفي السياق ذاته قال القيادي بحركة القوى الجديدة (حق) مجدي عبدالقيوم : التقينا حزب الامة وناقشنا في اجتماع بداره الأسبوع الماضي هيكلة قوى الحرية والتغيير ، كما قدم حزب الامة ورقة حول مستقبل قوى الحرية والتغيير لم نكمل مناقشتها فيما أشار نائب رئيس حزب الأمة فضل برمة ناصر في الاجتماع إلى ضرورة التطبيع مع الشركاء في القوات النظامية واعادة الثقة بين مكونات الثورة، والمح أيضاً الى ضرورة استيعاب غير الموقعين على الميثاق. وقال مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورئيس المكتب السياسي لحزب البعث القومى كمال بولاد: إن الاجتماع المشترك بين حزب الأمة وحزبه ناقش ميثاق الدفاع عن الديمقراطية ومستقبل قوى الحرية والتغيير وضرورة انجاز المؤتمر التداولي للتحالف في أقرب فترة ممكنة ، وأضاف حزب الأمة أكد على ضرورة دعم التحالف السياسي الأكبر وتقوية الاصطفاف عبر التمسك بوثيقة قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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