بتكلفة 3 مليار دولار .. الفريق أول دقلو يتسلم مخطط المدينة الإدارية شمال ابودليق





تسلم نائب رئيس المجلس السيادي؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو،المخطط المعماري المقترح للعاصمة الإدارية الجديدة في منطقة أبو دليق بكلفة مالية تقدر بنحو 3مليار دولار؛ أكدت الإدارة المالية بالدعم السريع أنه لايشكل هاجسا أمام تنفيذ المشروع.

ومن المقرر أن تنفذ المخطط الهيئة الهندسية التابعة لإدارة التخطيط والتكنلوجيا بقوات الدعم السريع؛ فور إجازتها في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء والتحالف الحاكم لقوى التغيير.

وطبقا لإدارة الإعلام الإلكتروني بالدعم السريع؛ فان الفريق حميدتي؛ طلب سرا من مدير إدارة التخطيط اللواء ركن عبدالعظيم ماهر؛ تقديم مقترحات لحل الضائقة المرورية والمعيشية بالخرطوم؛ بالنظر الى تجارب البرازيل ونيجيريا في نقل العواصم وتجربة القاهرة في بناء مدينة موازية للعاصمة تنتقل اليها أجهزة الحكومة على أن تترك الخرطوم كعاصمة تجارية وهو الإقتراح الذي تبنته الإدارة بعد زيارة وفود منها للبرازيل ونيجيريا.

وقررت اللجنة المشكلة إختيار منطقة فضاء تقع شمال أبودليق في سهل البطانة بعد مفاضلة مع منطقة شمال غرب جبل المرخيات ومنطقة غرب الكاملين.

صحيفة السوداني

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