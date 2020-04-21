الخارجية تستنكر حادث إطلاق النار والقتل الجماعى بكندا





إستنكر السودان حادث إطلاق النار والقتل الجماعي الذي نفذه مسلح في نوفاسكو تشيا بكندا الليلة قبل الماضية .

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صحفي قدرة كندا على التعافي بسرعة من هذه الصدمة .

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان

تعبر حكومة جمهورية السودان عن صدمتها الشديدة وحزنها العميق للفقد المأساوي للأرواح الغالية، الذي حدث جراء إطلاق النار والقتل الجماعي الذي نفذه مسلح في نوفاسكوتشيا، بكندا، الليلة قبل الماضية.

إن السودان ، اذ يستنكر بأقوى العبارات هذا العمل الشنيع، الأرعن، الذي أرعب الأبرياء وزاد من معاناتهم في هذه الأوقات العصيبة، يتقدم بأعمق التعازي لأسر القتلى، متعاطفاً مع الجرحى، ومتمنيناً لهم الشفاء العاجل.

قلوبنا وخواطرنا مع الشعب الكندي خلال هذه الفترة العصيبة. ونحن واثقون من أن كندا، بقدرتها التي ظلت تبرهن عليها، ستتعافى بسرعة من الصدمة الناجمة عن هذا العمل، غير المبرر وغير المنطقي، وستظل قوية كما كانت دائماً.

سونا

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