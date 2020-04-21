وزير الصحة السوداني: خطأ في الحالة الأولى وأتحمل مسؤوليته





قال وزير الصحة “د. أكرم علي التوم”، إن الحالة رقم (1) المصابة بكورونا، كان خطأ فيها وسيتم محاسبة من تسبب فيه.

وحمل أكرم نفسه مسؤولية الخطأ كوزير صحة.

وقال التوم في التقرير اليومي للموقف الصحي، الثلاثاء، “لن نتوانى عن محاسبة أنفسنا وكل الأشخاص الذين ينتهكون حقوق الآخرين بإفشاء أسماء المرضى والمشتبه بهمَ”، وتابع “سنحاسب أنفسنا وكل من تسول له نفسه الاغتناء من أموال المعينات التي تأتي من الشعب”.

الخرطوم: السوداني

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